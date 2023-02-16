В донском правительстве сообщили, что в феврале работы начались в северо-западной промзоне Ростова — так запланировано рекультивировать полигон площадью 58,2 гектара, где расположены более 12 миллионов кубометров мусора. В работах задействовали семь бульдозеров и пять экскаваторов.