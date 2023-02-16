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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Ростовской области рекультивируют полигоны в пяти городах до конца 2024 года

16 февраля 2023, 13:05
Фото: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/cc by sa 2.5
В Ростовской области рекультивируют полигоны в пяти городах до конца 2024 года
В Ростовской области до конца года собираются рекультивировать мусорные полигоны Новочеркасска, Цимлянская и Донецка, полигоны Ростова и Таганрога — в 2024 году, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков объявил, что в пяти городах региона приступили к рекультивации мусорных полигонов. Контракты на проведение работ заключили еще в прошлом году, и подрядчики уже получили авансы.

В донском правительстве сообщили, что в феврале работы начались в северо-западной промзоне Ростова — так запланировано рекультивировать полигон площадью 58,2 гектара, где расположены более 12 миллионов кубометров мусора. В работах задействовали семь бульдозеров и пять экскаваторов.

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Общая площадь полигонов в Новочеркасске, Цимлянске и Донецке составляет 36,7 гектара земли, оттуда к концу текущего года собираются убрать более 2,1 миллиона кубометров мусора.

Самые масштабные работы пройдут на полигонах Ростова и Таганрога, площадь полигона последнего составляет 27,2 гектара, а объем мусора превышает общую сумму отходов на полигонах Цимлянска, Новочеркасска и Донецка и составляет более 2,3 миллиона кубометров отходов. В Ростове-на-Дону и Таганроге работы обещают закончить в 2024 году.

Ранее в Ростовской области жители перекрыли дорогу к незаконной свалке.

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