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Updated Сегодня, 10:32

В Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тыс руб полицейскими

16 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
В Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тыс руб полицейскими
Таганрогский суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении полицейских, замешанных в коррупционном скандале, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В Таганрогский городской суд поступило уголовное дело в отношении двух местных полицейских. Их обвиняют в получении взятки с отягчающим обстоятельством. Стражи правопорядка, сговорившись, вымогали у неуказанного потерпевшего 30 тысяч рублей. Взамен ему предлагалось бездействие со стороны полиции в некоторых незаконных действиях взяткодателя.

В Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза
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Предварительное слушание по делу назначено на 21 февраля.

Ранее доктор юридических наук Валерий Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Суд#Преступность#Общество#Новости#Ростовская область#Таганрог
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