Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Таганрогский городской суд поступило уголовное дело в отношении двух местных полицейских. Их обвиняют в получении взятки с отягчающим обстоятельством. Стражи правопорядка, сговорившись, вымогали у неуказанного потерпевшего 30 тысяч рублей. Взамен ему предлагалось бездействие со стороны полиции в некоторых незаконных действиях взяткодателя.
Предварительное слушание по делу назначено на 21 февраля.
Ранее доктор юридических наук Валерий Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области.