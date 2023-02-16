В Таганрогский городской суд поступило уголовное дело в отношении двух местных полицейских. Их обвиняют в получении взятки с отягчающим обстоятельством. Стражи правопорядка, сговорившись, вымогали у неуказанного потерпевшего 30 тысяч рублей. Взамен ему предлагалось бездействие со стороны полиции в некоторых незаконных действиях взяткодателя.