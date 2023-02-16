rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Ростовской области уровень преступности снизился с начала СВО в 2022 году

16 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Ростовской области уровень преступности снизился с начала СВО в 2022 году
В Ростовской области с февраля 2022 года снижается уровень преступности, сообщили в Заксобрании региона.

Эта стало известно на заседании областного парламента. Добиться положительной динамики удалось на фоне усиления мер безопасности.

«В условиях СВО сотрудники полиции работают в режиме максимальной перегрузки. В этих сложных условиях оказалось устойчивое снижение уровня преступности», — прозвучало на заседании.

«Ростов-папа»: за минувший год в Ростове возросло количество преступлений
Узнать подробнее

По сравнению с 2021 годом количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,2%. А за два года снижение составило 7,5%. 

К примеру, количество убийств уменьшилось на 23,4%. 

Ранее стало известно, что полицейских в Ростове-на-Дону вооружили автоматами и увеличили наряды на 200 человек.

Читайте также:
«Ростов-папа»: за минувший год в Ростове возросло количество преступленийВ Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступленияВ Ростовской области за год на 10,2% выросло количество особо тяжких преступлений
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области выманивают деньги на ВСУ и не пускают на ночлег бойцов СВО
Сегодня, 14:29
В суде прокомментировали скандал с надгробной плитой в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:03
Въезд грузовиков планируют ограничить в Ростове
Сегодня, 15:00
Гнилые отмазки: дончане назвали неубедительной причину отказа в ночлеге бойцам СВО
Сегодня, 14:25
Эксперт рассказал, чем закончится скандал с отравлением правильным питанием в Ростове
Сегодня, 15:09
В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полился «кофе с запахом болота»
Сегодня, 13:33