Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Эта стало известно на заседании областного парламента. Добиться положительной динамики удалось на фоне усиления мер безопасности.
«В условиях СВО сотрудники полиции работают в режиме максимальной перегрузки. В этих сложных условиях оказалось устойчивое снижение уровня преступности», — прозвучало на заседании.
По сравнению с 2021 годом количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,2%. А за два года снижение составило 7,5%.
К примеру, количество убийств уменьшилось на 23,4%.
Ранее стало известно, что полицейских в Ростове-на-Дону вооружили автоматами и увеличили наряды на 200 человек.