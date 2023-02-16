Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Негде голову преклонить
В четверг, 16 февраля, Telegram-каналы сообщили, что двое военнослужащих, прибывших в Таганрог в увольнение, не смогли попасть в забронированные для них номера в одной из гостиниц.
Женщина-волонтер, ответственная за них, рассказала, что забронировала два номера в местной гостинице, но когда мужчины прибыли в отель — им отказали в заселении.
Причиной этого, по словам сотрудников отеля, стала зависшая система, однако сами военнослужащие заметили, что программа работала. Женщина назвала это актом неуважения к военным их службе, а дончане немедленно потребовали проверить, на каком основании военным отказались в заселении.
Официальной информации об инциденте не поступило, данные уточняются.
Без паники, это учебная тревога
Замминистра региональной информполитики Сергей Тюрин объявил, когда в Ростовской области пройдут проверки систем оповещения населения в 2023 году.
По его словам, сирены начнут работать 1 марта и 4 октября.
Эти мероприятия необходимы для проверки работоспособности систем оповещения, однако Тюрин уточнил, что на муниципальном уровне сирены могут проверять также в июне и декабре 2023 года. Даты уточнят позднее.
Помощники поневоле
Глава донского ГУ МВД Олег Агарков во время последнего заседания в Заксобрании Ростовской области объявил, что местные жители за 2022 год перечислили на помощь СБУ и ВСУ примерно 1,5 миллиарда рублей.
Однако по его словам, дончане об этом не знали — всему виной были мошенники, которые обманывали людей и похищали их деньги. Агарков заявил, что полиции известно, что колл-центры мошенников находятся как в Западной Европе, так и в Польше с Украиной, а основная цель их деятельности — получение средств от россиян для финансирования украинских военных и их служб безопасности.
«Остановить волну кибермошенничеств только силами полиции пока не получается», — в заключение сообщил Агарков, объявив, что за прошлый год ущерб от аналогичных преступлений по всей России составил 91 миллиард рублей.