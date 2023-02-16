Однако по его словам, дончане об этом не знали — всему виной были мошенники, которые обманывали людей и похищали их деньги. Агарков заявил, что полиции известно, что колл-центры мошенников находятся как в Западной Европе, так и в Польше с Украиной, а основная цель их деятельности — получение средств от россиян для финансирования украинских военных и их служб безопасности.