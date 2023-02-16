Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Накануне в среду, 15 февраля, администрация Таганрога поделилась новым перечнем объектов-самостроев, подлежащих демонтажу. Среди извещений о демонтаже ларьков, пекарен и игрового клуба были и уведомления о сносе самовольно построенных гаражей.
Всего таких объектов 132, 16 из них расположены на улице Сергея Шило, три — на улице Пальмиро Тольятти в непосредственной близости от детского сада, еще 18 — на улицах Карантинной и Шевченко, 29 — на улице Морозова, два гаража — на Смирновском, больше всего самостроев обнаружили на улице Чехова — 64 гаража.
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