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Published Сегодня, 15:13

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Updated Сегодня, 15:15

В Таганроге массово демонтируют более 130 гаражей

16 февраля 2023, 15:13
Фото: unsplash
В Таганроге объявили о планах демонтировать 132 гаража на семи городских улицах, об этом сообщили в местной администрации.

Накануне в среду, 15 февраля, администрация Таганрога поделилась новым перечнем объектов-самостроев, подлежащих демонтажу. Среди извещений о демонтаже ларьков, пекарен и игрового клуба были и уведомления о сносе самовольно построенных гаражей.

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Всего таких объектов 132, 16 из них расположены на улице Сергея Шило, три — на улице Пальмиро Тольятти в непосредственной близости от детского сада, еще 18 — на улицах Карантинной и Шевченко, 29 — на улице Морозова, два гаража — на Смирновском, больше всего самостроев обнаружили на улице Чехова — 64 гаража.

Ранее урбанист рассказал, чем важна гаражная амнистия для Ростова.

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