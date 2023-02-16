Всего таких объектов 132, 16 из них расположены на улице Сергея Шило, три — на улице Пальмиро Тольятти в непосредственной близости от детского сада, еще 18 — на улицах Карантинной и Шевченко, 29 — на улице Морозова, два гаража — на Смирновском, больше всего самостроев обнаружили на улице Чехова — 64 гаража.