Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
С 2016 по 2022 годы фигурант систематически бил своего сына. Кроме того, он лишал его еды и нарушал режим дня.
«Сейчас 12-летний ребенок живет с матерью, которая все эти годы проживала отдельно. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас 33-летний мужчина находится под стражей. Уголовное дело в отношении него направили в суд, максимальное наказание составляет семь лет колонии.
Ранее в Ростовской области двух солдат-срочников осудили за дедовщину в 2022 году.