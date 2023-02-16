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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Житель в Таганроге 6 лет систематически избивал сына и морил голодом

16 февраля 2023, 14:21
Фото: unsplash.com
Житель в Таганроге 6 лет систематически избивал сына и морил голодом
В Ростовской области будут судить жителя Таганрога, который несколько лет издевался над сыном, сообщили в УСКР по региону.

С 2016 по 2022 годы фигурант систематически бил своего сына. Кроме того, он лишал его еды и нарушал режим дня.

«Сейчас 12-летний ребенок живет с матерью, которая все эти годы проживала отдельно. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Сейчас 33-летний мужчина находится под стражей. Уголовное дело в отношении него направили в суд, максимальное наказание составляет семь лет колонии.

Ранее в Ростовской области двух солдат-срочников осудили за дедовщину в 2022 году.

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