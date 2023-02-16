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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Жители в Ростовской области с лопатами вышли на расчистку дорог от снега

16 февраля 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростовской области местный житель с лопатой самостоятельно расчистил дорогу от снега, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Верхнетемерницкий дорогу засыпало снегом на улице Коперника. Из-за этого весь день застревали автомобили.

«После рабочего дня местный житель взял лопату и пошел выгребать снег, который лежал перед поворотом на нашу улицу», — говорится в публикации.

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Пользователи в комментариях написали, что поступали аналогичным образом.

«А вы знаете, что раньше все так и было, все чистили сами. А в частном секторе обязаны были чистить тротуары возле своего дома», — написали местные жители.

Ранее ростовчане остались недовольны качеством уборки снега в городе.

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