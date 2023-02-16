Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:54
В поселке Верхнетемерницкий дорогу засыпало снегом на улице Коперника. Из-за этого весь день застревали автомобили.
«После рабочего дня местный житель взял лопату и пошел выгребать снег, который лежал перед поворотом на нашу улицу», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях написали, что поступали аналогичным образом.
«А вы знаете, что раньше все так и было, все чистили сами. А в частном секторе обязаны были чистить тротуары возле своего дома», — написали местные жители.
Ранее ростовчане остались недовольны качеством уборки снега в городе.