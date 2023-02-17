Чиновницу из Зимовниковского района «затравили» из-за сына оппозиционера в США

«Я ему говорю: Саша… Мы ругаемся с ним, я пытаюсь его переубедить. Он говорит — я свое мнение не поменяю, это моя жизненная позиция», — сообщила женщина, добавив, что приносит глубочайшие извинения за поведение своего сына. Но, к сожалению, она не может повлиять на оппозиционера, который уже давно не является ребенком.