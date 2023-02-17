Чиновницу из Зимовниковского района «затравили» из-за сына оппозиционера в США

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Telegram-канал Don_Mash сообщил, что глава отдела культуры Зимовниковского района Марианна Федосеева стала объектом общественной критики из-за сына, выкладывающего критику властей и СВО в соцсетях.
Как выяснилось, Александр Федосеев уехал в США еще в начале СВО. Несмотря на то, что молодой человек покинул свою страну — он продолжал следить за ситуацией и высказывать свое мнение относительно происходящего, в частности критиковал СВО, коллег своей матери и обращался с постами к губернатору Ростовской области Василию Голубеву.
Это привлекло ненужное внимание односельчан оппозиционера, однако так как молодой человек не мог отвечать за свои поступки, шквал критики обрушился на его мать, которая попала в больницу с гипертонией.
Сейчас от женщины требуют объяснения поведения сына, а депутаты пишут на женщину жалобы в прокуратуру и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, хотя никто до сих пор не нашел никаких следов правонарушений, совершенных главой отдела культуры.
«Я ему говорю: Саша… Мы ругаемся с ним, я пытаюсь его переубедить. Он говорит — я свое мнение не поменяю, это моя жизненная позиция», — сообщила женщина, добавив, что приносит глубочайшие извинения за поведение своего сына. Но, к сожалению, она не может повлиять на оппозиционера, который уже давно не является ребенком.
В настоящий момент аккаунт Александра в запрещенной соцсети, где он оставлял обращения к властям, исчез, как и исчезли посты-обращения к губернатору Василию Голубеву.
Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.
Ранее Дмитрий Медведев назвал оппозиционеров-релокантов уродами.