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Деньги на реконструкцию парка Горького в Ростове направили на другие проекты

17 февраля 2023, 08:34
Фото: Парк им. М.Горького/vk.com
Деньги на реконструкцию парка Горького в Ростове направили на другие проекты
В Ростове средства на реконструкцию парка имени Максима Горького решили потратить на решение других приоритетных задач, об этом сообщили в администрации города.

Представители пресс-службы администрации Ростова сообщили порталу «РБK. Ростов», что средства, выделенные на реконструкцию парка имени Максима Горького, решили перераспределить на решение других задач. Хотя реконструкцию собирались начать еще в 2022 году, процесс еще не начался, несмотря на готовую проектно-сметную документацию.

«В данный момент средства перераспределены на приоритетные задачи», — сказано в сообщении властей.

В Ростове не могут найти средства на реконструкцию парка имени Максима Горького
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Напомним, работы в парке оценивали в 660 миллионов рублей, однако необходимую сумму найти не удалось, а за время поисков реконструкция выросла в цене как минимум на 40 миллионов рублей.

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