Деньги на реконструкцию парка Горького в Ростове направили на другие проекты

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Представители пресс-службы администрации Ростова сообщили порталу «РБK. Ростов», что средства, выделенные на реконструкцию парка имени Максима Горького, решили перераспределить на решение других задач. Хотя реконструкцию собирались начать еще в 2022 году, процесс еще не начался, несмотря на готовую проектно-сметную документацию.
«В данный момент средства перераспределены на приоритетные задачи», — сказано в сообщении властей.
Напомним, работы в парке оценивали в 660 миллионов рублей, однако необходимую сумму найти не удалось, а за время поисков реконструкция выросла в цене как минимум на 40 миллионов рублей.