В России хотят принять закон, направленный на поддержку «детей спецоперации». К этой категории относят несовершеннолетних, проживающих на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также детей, проживающих в Запорожской и Херсонской областях с сентября 2022 года.