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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Дети в Ростовской области, чье детство выпало на СВО, будут получать соцвыплаты

17 февраля 2023, 16:50
Фото: 1MI
В Ростовской области хотят утвердить специальные выплаты для «детей спецоперации», соответствующий законопроект рассматривает Госдума.

В России хотят принять закон, направленный на поддержку «детей спецоперации». К этой категории относят несовершеннолетних, проживающих на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также детей, проживающих в Запорожской и Херсонской областях с сентября 2022 года.

Также «детьми спецоперации» считаются несовершеннолетние из Крыма, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областей — территорий, которые подвергались диверсиям и обстрелам.

В Госдуме предложили новые льготы для жен мобилизованных
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Предполагается, что «дети спецоперации» смогут рассчитывать на льготы, которые сейчас имеют граждане со статусом Детей войны.

Ранее сообщалось, что семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку.

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#Алина Заярная#Дети#Спецоперация#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня
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