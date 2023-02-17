Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В России хотят принять закон, направленный на поддержку «детей спецоперации». К этой категории относят несовершеннолетних, проживающих на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также детей, проживающих в Запорожской и Херсонской областях с сентября 2022 года.
Также «детьми спецоперации» считаются несовершеннолетние из Крыма, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областей — территорий, которые подвергались диверсиям и обстрелам.
Предполагается, что «дети спецоперации» смогут рассчитывать на льготы, которые сейчас имеют граждане со статусом Детей войны.
Ранее сообщалось, что семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку.