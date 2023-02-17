rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Девятибалльные пробки сковали разные районы Ростова вечером пятницы, 17 февраля

17 февраля 2023, 15:58
Фото: 1MI
Многокилометровые пробки наблюдаются в Ростове в традиционный пятничный час-пик 17 февраля, следует из данных «Яндекс. Карт».

Начавшийся вечером 17 февраля снегопад ухудшил и без того сложную дорожную ситуацию в Ростове в традиционный пятничный час-пик. Улицы города сковали девятибалльные пробки.

Особо тяжелая ситуация наблюдается на улицах Красноармейской, Малиновского, Садовой, Варфоломеева и Сиверса. Также движение затруднено на проспектах Буденновском, Нагибина и Привокзальной площади.

Жители в Ростовской области с лопатами вышли на расчистку дорог от снега
Узнать подробнее

Скорость движения по скованным пробками улицам не превышает десяти километров в час. Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять времени в дорожных заторах.

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах и сильных морозах в Ростове с 17 февраля.

Читайте также:
Снег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраляВ Ростове-на-Дону вывезли 6 тыс кубометров снега в ночь на 15 февраляВ Ростовской области возбудили 39 административных дел за неубранный снег и лед
#Виктория Прутковская#Дорога#Пробки#Погода Ростов#Погода в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Сегодня, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Сегодня, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Сегодня, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Сегодня, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Сегодня, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Сегодня, 13:52