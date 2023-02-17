Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Начавшийся вечером 17 февраля снегопад ухудшил и без того сложную дорожную ситуацию в Ростове в традиционный пятничный час-пик. Улицы города сковали девятибалльные пробки.
Особо тяжелая ситуация наблюдается на улицах Красноармейской, Малиновского, Садовой, Варфоломеева и Сиверса. Также движение затруднено на проспектах Буденновском, Нагибина и Привокзальной площади.
Скорость движения по скованным пробками улицам не превышает десяти километров в час. Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять времени в дорожных заторах.
Ранее синоптики предупреждали о снегопадах и сильных морозах в Ростове с 17 февраля.