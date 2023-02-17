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Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Дорожные камеры в Ростовской области смогут фиксировать новые нарушения ПДД

17 февраля 2023, 17:27
Фото: 1MI
В Ростовской области дорожные камеры начнут фиксировать новые нарушения правил движения в 2023 году, рассказали в правительстве региона.

Руководитель Центра безопасности движения Ростовской области Татьяна Русанова предупредила, что в текущем году дорожные камеры начнут фиксировать новые виды нарушений ПДД. Среди них — езда без пристегивания ремнем безопасности, выезд на встречную полосу, движение по обочине и тротуарам. Также камеры настроят на фиксацию езды без ближнего света.

Русанова напомнила, что сейчас на дорогах Ростовской области установлены 319 систем фиксации нарушений.

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В 2022 году попавшиеся на камеры нарушители принесли регионы 825 миллионов рублей штрафов.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу.

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#ПДД#Виктория Прутковская#Дорога
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