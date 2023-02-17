Руководитель Центра безопасности движения Ростовской области Татьяна Русанова предупредила, что в текущем году дорожные камеры начнут фиксировать новые виды нарушений ПДД. Среди них — езда без пристегивания ремнем безопасности, выезд на встречную полосу, движение по обочине и тротуарам. Также камеры настроят на фиксацию езды без ближнего света.