Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Руководитель Центра безопасности движения Ростовской области Татьяна Русанова предупредила, что в текущем году дорожные камеры начнут фиксировать новые виды нарушений ПДД. Среди них — езда без пристегивания ремнем безопасности, выезд на встречную полосу, движение по обочине и тротуарам. Также камеры настроят на фиксацию езды без ближнего света.
Русанова напомнила, что сейчас на дорогах Ростовской области установлены 319 систем фиксации нарушений.
В 2022 году попавшиеся на камеры нарушители принесли регионы 825 миллионов рублей штрафов.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу.