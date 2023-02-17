rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food

17 февраля 2023, 13:52
Фото: K/cc by sa 3.0

Ростовчане рассказали, что им пришлось пережить после еды компании Good Food

Жители Ростова-на-Дону начали массово оставлять негативные отзывы о компании Good Food после отравлений клиентов, говорится в сервисе «Яндекса».

Напомним, что более 70 человек, которые заказывали еду в компании, попали в больницы с отравлениями. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства. В компании заявили, что приостановили доставку продуктов.

После этого ростовчане начали оставлять в Интернете негативные отзывы о качестве продукции.

«Отравился, есть осложнения. Не советую», — пишут клиенты.

«Отравился, есть осложнения. Не советую», — пишут клиенты.
Фото: ТГ канал good_food_rostov
Доставщик еды прекратил работу после массового отравления ростовчан
Узнать подробнее

«Приобрел себе еду на месяц, в результате две недели пролежал в больнице. Температура, сальмонеллез, гастроэнтерит. Буду писать заявление в полицию», — говорится в отзывах.

«Сестра заказывала у них, вчера отравилась, скорая забрала, лежит под капельницей. С ней еще 6 девочек лежат тоже самое после Good Food», — пишут ростовчане.

«Давно заказываю еду в Good Food. Все очень вкусно и качественно. Доставка на высоте, курьеры вежливые, всегда прозванивают, доставляют в удобный для меня временной интервал. Блюда просто волшебные, все всегда очень вкусно», — писали в отзывах клиенты до отравлений.

Читайте также:
QR-коды для визита в соцучреждения и травля депутата: итоги среды в РостовеСвищев заявил, что МОК должен обратить внимание на запугивание и травлю МагучихНовости понедельника в Ростове о травле врачей и экологическом бедствии
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отравления
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Сегодня, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Сегодня, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Сегодня, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Сегодня, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Сегодня, 15:27