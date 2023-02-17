Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Напомним, что более 70 человек, которые заказывали еду в компании, попали в больницы с отравлениями. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс.
По факту инцидента возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства. В компании заявили, что приостановили доставку продуктов.
После этого ростовчане начали оставлять в Интернете негативные отзывы о качестве продукции.
«Отравился, есть осложнения. Не советую», — пишут клиенты.
«Приобрел себе еду на месяц, в результате две недели пролежал в больнице. Температура, сальмонеллез, гастроэнтерит. Буду писать заявление в полицию», — говорится в отзывах.
«Сестра заказывала у них, вчера отравилась, скорая забрала, лежит под капельницей. С ней еще 6 девочек лежат тоже самое после Good Food», — пишут ростовчане.
«Давно заказываю еду в Good Food. Все очень вкусно и качественно. Доставка на высоте, курьеры вежливые, всегда прозванивают, доставляют в удобный для меня временной интервал. Блюда просто волшебные, все всегда очень вкусно», — писали в отзывах клиенты до отравлений.