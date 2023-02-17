«Давно заказываю еду в Good Food. Все очень вкусно и качественно. Доставка на высоте, курьеры вежливые, всегда прозванивают, доставляют в удобный для меня временной интервал. Блюда просто волшебные, все всегда очень вкусно», — писали в отзывах клиенты до отравлений.