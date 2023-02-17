Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Первые полтора месяца 2023 года, как отметила эксперт, уже задали тенденции на финансовые привычки ростовчан.
«Мы уже видим, что на треть реже по сравнению с прошлым годом, берут кредиты на новые авто. Если говорить об ипотеке, то самым предпочтительным оказался заем на «котлован» - то есть на квартиру в строящемся доме», - рассказывает эксперт.
Как отметила Анастасия Миронова, изменилась и продуктовая корзина жителей региона: дончане стали меньше покупать говядину и баранину, отдавая предпочтение более дешевой свинине. Также снизился интерес к покупке элитного алкоголя, сладостей.
«Я исследовала эту тему и могу сказать, что чрезмерной экономии на продуктах питания мы не наблюдаем. Экономия коснулась взаимозаменяемых вещей: реже стали заказывать такси и даже покупать что-либо в магазинах, поскольку интернет-площадки предлагают более низкие цены», - добавила эксперт.
Спикер отметила, что на смену смартфона, планшета или ноутбука в 2023 году решится только каждый пятый ростовчанин.
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