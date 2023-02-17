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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности

17 февраля 2023, 15:27
Фото: Enriquecornejo/CC0
На чем ростовчане будут экономить в 2023 году рассказал экономист
Жители Ростова почти перестанут покупать мясо, как раньше, из соображений экономии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Первые полтора месяца 2023 года, как отметила эксперт, уже задали тенденции на финансовые привычки ростовчан.

«Мы уже видим, что на треть реже по сравнению с прошлым годом, берут кредиты на новые авто. Если говорить об ипотеке, то самым предпочтительным оказался заем на «котлован» - то есть на квартиру в строящемся доме», - рассказывает эксперт.

Как отметила Анастасия Миронова, изменилась и продуктовая корзина жителей региона: дончане стали меньше покупать говядину и баранину, отдавая предпочтение более дешевой свинине. Также снизился интерес к покупке элитного алкоголя, сладостей.

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«Я исследовала эту тему и могу сказать, что чрезмерной экономии на продуктах питания мы не наблюдаем. Экономия коснулась взаимозаменяемых вещей: реже стали заказывать такси и даже покупать что-либо в магазинах, поскольку интернет-площадки предлагают более низкие цены», - добавила эксперт.

Спикер отметила, что на смену смартфона, планшета или ноутбука в 2023 году решится только каждый пятый ростовчанин.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Российская экономика показала устойчивость при давлении Запада.

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#Анна Ивченко#Деньги#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростовская область
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