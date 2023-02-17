«Мы уже видим, что на треть реже по сравнению с прошлым годом, берут кредиты на новые авто. Если говорить об ипотеке, то самым предпочтительным оказался заем на «котлован» - то есть на квартиру в строящемся доме», - рассказывает эксперт.