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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Эксперимент: журналистки из Подмосковья попытались найти будущего мужа на улице

Сегодня, 11:18
Две журналистки телеканала «360» решили провести необычный эксперимент. В День всех влюбленных они попытались найти мужей на улицах Солнечногорска.

Девушки вышли на улицы города с табличками «Ищу мужа». Потенциальные женихи, решившиеся на знакомство, оказались в разводе и с детьми, но готовые на создание новой семьи. При этом молодые люди чаще всего интересовались материальным статусом девушек, а мужчины постарше, наоборот, считали своим преимуществом наличие достатка и обеспеченности.

Комментируя эксперимент, психолог Юлия Козубай подчеркнула, что знакомство на улице для создания семьи — не лучший вариант. Она посоветовала знакомиться со второй половинкой в клубах по интересам: например на выставке, в спорт-клубе и т. д.

#Общество
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