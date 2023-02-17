Эксперимент: журналистки из Подмосковья попытались найти будущего мужа на улице

Девушки вышли на улицы города с табличками «Ищу мужа». Потенциальные женихи, решившиеся на знакомство, оказались в разводе и с детьми, но готовые на создание новой семьи. При этом молодые люди чаще всего интересовались материальным статусом девушек, а мужчины постарше, наоборот, считали своим преимуществом наличие достатка и обеспеченности.