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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Эксперт заявил, что бабушки с подснежниками в Ростове уничтожают краснокнижные цветы

17 февраля 2023, 08:35
Фото: Kora27/cc by sa 4.0
Бабушки с подснежниками могут привести к экокатастрофе, заявил донской эксперт
Из-за продавцов подснежников в Ростове популяция краснокнижных цветов уменьшилась в 2023 году по сравнению с прошлым годом, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал эколог Дмитрий Брыканов

Продавцы краснокнижных подснежников появились в Ростове еще в начале февраля. Цены на букеты редких цветов составляют от 150 до 300 рублей.

«Подснежники, которые у нас продают сейчас, скорее всего везут из Краснодарского края. В этом году там аномально тепло, они расцвели раньше», - объяснил эксперт.

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Вывезенные на продажу цветы, добавил спикер, уже не смогут опыляться и размножаться.

«Эти цветы могли бы перенести заморозки, их семена попали бы в землю и преумножили популяцию. А из-за бабушек с букетиками и их поставщиков пути назад нет, подснежников уже стало меньше, чем было в прошлом году», - раскритиковал цветочных продавцов эколог.

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#Анна Ивченко#Городская среда#Экология#Эксклюзив#Ростовская область
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