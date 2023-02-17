Эксперт заявил, что бабушки с подснежниками в Ростове уничтожают краснокнижные цветы

«Эти цветы могли бы перенести заморозки, их семена попали бы в землю и преумножили популяцию. А из-за бабушек с букетиками и их поставщиков пути назад нет, подснежников уже стало меньше, чем было в прошлом году», - раскритиковал цветочных продавцов эколог.