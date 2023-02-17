Эксперт заявил, что бабушки с подснежниками в Ростове уничтожают краснокнижные цветы

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Продавцы краснокнижных подснежников появились в Ростове еще в начале февраля. Цены на букеты редких цветов составляют от 150 до 300 рублей.
«Подснежники, которые у нас продают сейчас, скорее всего везут из Краснодарского края. В этом году там аномально тепло, они расцвели раньше», - объяснил эксперт.
Вывезенные на продажу цветы, добавил спикер, уже не смогут опыляться и размножаться.
«Эти цветы могли бы перенести заморозки, их семена попали бы в землю и преумножили популяцию. А из-за бабушек с букетиками и их поставщиков пути назад нет, подснежников уже стало меньше, чем было в прошлом году», - раскритиковал цветочных продавцов эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, как в Ростовской области мыши борются с браконьерством.