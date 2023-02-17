Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Источник рассказал изданию РИА «Новости», что футболисты уже более трех месяцев не видят денег. Говорится, что якобы последняя зарплата была за октябрь.
Сумма возможного долга не раскрывается. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Добавим, что сейчас клуб находится на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России. Главным тренером является Валерий Карпин.
Ранее появилась информация, что больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тысяч рублей долгов с ФК «Ростов».
Ранее стало известно, что средняя зарплата в Ростове составила 48,5 тысячи рублей.