rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

ФК «Ростов» обвинили в невыплате игрокам зарплату с ноября 2022 года

17 февраля 2023, 10:53
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» якобы не платит игрокам зарплату с ноября 2022 года
Игрокам футбольного клуба «Ростов», по информации СМИ, три месяца не выплачивают зарплату.

Источник рассказал изданию РИА «Новости», что футболисты уже более трех месяцев не видят денег. Говорится, что якобы последняя зарплата была за октябрь.

Сумма возможного долга не раскрывается. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, как чуть не сошел с ума
Узнать подробнее

Добавим, что сейчас клуб находится на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России. Главным тренером является Валерий Карпин.

Ранее появилась информация, что больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тысяч рублей долгов с ФК «Ростов».

Ранее стало известно, что средняя зарплата в Ростове составила 48,5 тысячи рублей.

Читайте также:
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц построит гостиницу на набережной Ростова-на-Дону«Ростовводоканал» пытается засудить ФК «Ростов»ФК «Ростов» разгромил «Ахмат» со счетом 3:0
#Последние новости Ростова на сегодня#Спорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футбол#Илья Протвинов
Подпишитесь
Владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом
Сегодня, 09:23
Посредников в передаче взяток сотрудникам ГИБДД осудили в Ростовской области
Сегодня, 10:12
В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублей
Сегодня, 09:55
Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год
Сегодня, 09:03
Экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов
Сегодня, 08:54
Эксперт заявил, что бабушки с подснежниками в Ростове уничтожают краснокнижные цветы
Сегодня, 08:35