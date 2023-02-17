Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Власти города опубликовали список из 20 подземных переходов, в которых можно будет укрыться в случае ЧС. Всего они способны вместить 10,7 тысячи человек. Всего выделили 0,6 квадратных метра на каждого ростовчанина.
Три объекта расположены в Ворошиловском районе — на Михаила Нагибина 32/2 и еще два на пересечениях Михаила Нагибина и проспекте Ленина. В них могут поместиться 633 человека.
Еще семь переходов расположены в Кировском районе, их общая вместимость достигает 2,6 тысячи граждан. Они находятся на пересечениях:
В Ленинском районе указали два перехода — на пересечениях Большой Садовой — проспекта Буденовский и проспекта Буденовский — улицы Московская. Они вместе смогут укрыть 3,6 тысячи человек.
В Октябрьском районе переходы есть на Нансена — Павленко и Стадионная — площадь Народного Ополчения. Их общая вместимость превышает 400 человек.
В Первомайском районе укрытия находятся по следующим адресам — Первомайская — Менжинского, на проспекте Шолохова, 293, в районе заводоуправления РСМ. Они рассчитаны на 2,4 тысячи человек.
В Пролетарском районе указаны переходы на Карла Маркса — 20-я Линия, Советская — площадь Театральная, проспект Театральный — улица Текучева. Здесь могут переждать 952 человека.
Всего в городе насчитали 1,8 тысячи подвалов, подходящих для этих целей.
В Ворошиловском районе они есть в домах на улицах Беляева, Башкирская, Борко, Волкова, Вселенной, Герасименко, Добровольского. Также можно укрыться в помещениях на улицах Евдокимова, Капустина, Каракумская, Комарова, Криворожская, Нагибина, Нансена, Нариманова.
Всего в Ворошиловском районе оказалось 688 подвалов. Они рассчитаны на 1,2 миллиона человек.
В Железнодорожном районе укрытия предусмотрены на улицах Тружеников, Крючкова, Разина, Батуринская, Кулагина. Здесь насчитали 47 помещений для 57 тысяч человек.
В Кировском районе доступны 174 подвала для 153 тысяч граждан, в Ленинском — 148 для 119 тысяч человек.
В Октябрьском районе есть 102 углубленных помещения на 150 тысяч местных жителей. В Первомайском районе их 249, они способны вместить 220 тысяч ростовчан.
В Пролетарском районе укрыться могут получить 183 тысячи человек в 185 подвалах. В Советском районе есть 210 подвалов для 581 тысячи граждан.
С полным списком укрытий можно ознакомиться по ссылке.
Жители Ростова-на-Дону начали замечать по городу таблички, на которых написано «Убежище». Одна из них появилась на фасаде здания в переулке Энергетиков.
Ранее подобные таблички видели на Большой Садовой, 89 и в Пролетарском районе. Но официальной информации об этом не появлялось.
Кроме того, СМИ писали о наличии в медицинских учреждениях 55 помещений, которые можно использовать в качестве бомбоубежищ.
А специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в 2023 году количество заказов на личные бомбоубежища выросло в шесть раз. Ранее число заявок не превышало 20 в год.
А в январе 2023 года уже обратились 22 клиента. Обычно зимой в работе было от силы два-три объекта.
«Это все бункеры малой вместимости от одного до шести человек. Сейчас в работу можем взять не больше четырех объектов, поэтому остальные согласились ждать до весны», — рассказал строитель.
Он добавил, что чаще всего заказы делают люди, у которых отсутствуют постройки на земельных участках. Они хотят в дальнейшем учитывать бункер при построении дома.
Некоторые клиенты покупают участки именно для создания бункера.
Леонид Синельников рассказал RostovGazeta, что в среднем придется потратить шесть миллионов рублей на строительство бункера. Он сможет вместить до четырех человек.
Самыми популярными являются модульные строения. Это уже готовые конструкции, которые собираются в котловане, как конструктор.
Наиболее простыми убежищами являются металлические трубы, которые закапывают на глубину около трех метров. Защитой также служит грунт вокруг укрытия.
Эксперт уточнил, что подобные помещения позволят пережить техногенную или природную катастрофу, но от ядерной атаки это не спасет. Для этих случаев толщина стен должна быть не менее 1,5 - 2 метров из монолитного бетона.
На строительство бункера по частному заказу уходит около трех месяцев. Основную часть времени занимает просушка слоев бетона и прокладка коммуникаций.