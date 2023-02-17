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Генпрокуратуру просят проверить сервисы доставки еды после ЧП в Ростове-на-Дону

17 февраля 2023, 04:46
Фото: 1mi
Генпрокуратуру попросили проверить сервисы доставки еды в России после массового отравление людей в Ростове, сообщают СМИ.

Напомним, что в Ростове отравились более 70 клиентов компании Good Food, которая занимается доставкой еды. Это стало причиной большого скандала и возбужденного уголовного дела.

По информации «Известий», глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отправил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор. Он попросил проверить аналогичные компании в России.

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«Виновником является Good Food, бизнес этой организации построен на основе франчайзинга. В результате большое количество бизнесменов могут работать под одним популярным брендом», — публикует издание текст обращения.

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