Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Напомним, что в Ростове отравились более 70 клиентов компании Good Food, которая занимается доставкой еды. Это стало причиной большого скандала и возбужденного уголовного дела.
По информации «Известий», глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отправил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор. Он попросил проверить аналогичные компании в России.
«Виновником является Good Food, бизнес этой организации построен на основе франчайзинга. В результате большое количество бизнесменов могут работать под одним популярным брендом», — публикует издание текст обращения.