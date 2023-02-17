В итоге 20% россиян заявили, что хотят вернуть переход на сезонное время, а 29% опрошенных сообщили, что их вполне устраивает режим жизни по постоянному зимнему времени. 35% респондентов этот вопрос и вовсе оказался безразличен. Наиболее малочисленной оказалась группа желающих жить по летнему времени (- 1 час к текущему времени) — их оказалось всего 6%.