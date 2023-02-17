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Published Сегодня, 06:53
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В среду, 15 февраля, аналитики портала трудоустройства сообщили, что провели опрос среди 1,6 тысячи респондентов из 357 населенных пунктов, чтобы выяснить, как население относиться к инициативе Госдумы вернуть переход с летнего на зимнее время и обратно.
В итоге 20% россиян заявили, что хотят вернуть переход на сезонное время, а 29% опрошенных сообщили, что их вполне устраивает режим жизни по постоянному зимнему времени. 35% респондентов этот вопрос и вовсе оказался безразличен. Наиболее малочисленной оказалась группа желающих жить по летнему времени (- 1 час к текущему времени) — их оказалось всего 6%.
При этом, как выяснилось, большая часть респондентов, поддерживающих переход на сезонное время, оказались женщинами старше 45 лет, которые застали введение перехода на летнее время в 1981 году. До этого перевод не осуществляли в течение 50 лет.
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