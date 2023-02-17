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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

На озере в Воскресенске сделали проруби для борьбы с замором рыбы

Сегодня, 11:25
Рыбаки из Воскресенска решили сделать проруби, чтобы предотвратить замор рыбы. Инициативу поддержали местные власти.

Как сообщает телеканал «360», толстый слой льда на озере перекрывает рыбе доступ к кислороду. В результате происходит мор рыбы. Чтобы не допустить этого, местные рыбаки прорубают лед и укладывают в отверстия солому для предотвращения повторного замерзания.

Администрация Воскресенска поддержала инициативных рыбаков. Теперь три озера в микрорайоне Цемгигант включены в губернаторскую программу «100 озер Подмосковья». В планах — очистить озеро и улучшить экологическую среду.

#Общество
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