На озере в Воскресенске сделали проруби для борьбы с замором рыбы

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Как сообщает телеканал «360», толстый слой льда на озере перекрывает рыбе доступ к кислороду. В результате происходит мор рыбы. Чтобы не допустить этого, местные рыбаки прорубают лед и укладывают в отверстия солому для предотвращения повторного замерзания.
Администрация Воскресенска поддержала инициативных рыбаков. Теперь три озера в микрорайоне Цемгигант включены в губернаторскую программу «100 озер Подмосковья». В планах — очистить озеро и улучшить экологическую среду.