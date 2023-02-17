На озере в Воскресенске сделали проруби для борьбы с замором рыбы

Как сообщает телеканал «360», толстый слой льда на озере перекрывает рыбе доступ к кислороду. В результате происходит мор рыбы. Чтобы не допустить этого, местные рыбаки прорубают лед и укладывают в отверстия солому для предотвращения повторного замерзания.