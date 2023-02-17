На участие в Югорском лыжном марафоне зарегистрировались свыше 1 тыс. лыжников

Больше всего подано заявок на участие в марафоне на дистанцию пятьдесят километров свободным стилем - триста шестьдесят семь. В классическом марафоне хотят участвовать семьдесят пять человек. На участие в самой короткой дистанции на пять километров заявились 357 человек. Пробежать полумарафон изъявили желание 246 человек. При этом на старт заявилось в два раза больше мужчин, чем женщин.