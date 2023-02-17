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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:57

На участие в Югорском лыжном марафоне зарегистрировались свыше 1 тыс. лыжников

17 февраля 2023, 09:57
Фото: фрагмент видео
За две недели с начала регистрации на участие в юбилейном, Х Югорском лыжном марафоне зарегистрировались свыше тысячи человек. В прошлом году на регистрацию такого количества спортсменов потребовалось порядка трех недель. В этом году призовой фонд марафона увеличили до 2,3 миллиона рублей.

Как сообщает издание muksun.fm, в первый день мероприятия, седьмого апреля, победители забега, женщина и мужчина, получат по сто пятьдесят тысяч рублей. Участники, который придут к финишу вторыми, - по сто тысяч рублей, а спортсмены, занявшие третье место, - по пятьдесят тысяч рублей.

Во второй день марафона среди участников забега на дистанцию пятьдесят километров свободным стилем будут разыграны следующие призы: победитель и победительница получат по четыреста тысяч рублей, занявшие второе место - по двести тысяч рублей, третье - по сто тысяч рублей.

Также призы предусмотрены для участников первого и второго дня забега на 50 км, которые займут с четвертого по десятое место, - от пяти до двадцати пяти тысяч рублей. Для этого банк “Открытие”, который является спонсором марафона, дополнительно выделил триста тысяч рублей.

За две недели с начала регистрации на участие в мероприятии заявки подали спортсмены из ста шестидесяти четырех городов тридцати одного российского региона. Также среди зарегистрированных есть представители Республики Казахстан. Самому молодому участнику забега - один год. Самым возрастным зарегистрированным участником стал спортсмен семидесяти восьми лет.

Больше всего подано заявок на участие в марафоне на дистанцию пятьдесят километров свободным стилем - триста шестьдесят семь. В классическом марафоне хотят участвовать семьдесят пять человек. На участие в самой короткой дистанции на пять километров заявились 357 человек. Пробежать полумарафон изъявили желание 246 человек. При этом на старт заявилось в два раза больше мужчин, чем женщин.

Зарегистрироваться на участие в Югорском лыжном марафоне можно на сайте ugraloppet.ru до шестого апреля включительно. Для участников при ранней регистрации предусмотрены сниженные регистрационные сборы. Мероприятие пройдет седьмого и восьмого апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горной).

Медиахолдинг 1MI - информационный партнер Югорского лыжного марафона - 2023.




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