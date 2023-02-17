Чиновники сейчас озабочены вариантами объезда Вавилова и реорганизацией схемы дорожного движения. Предполагается, что для объезда будут использоваться улица Инженерная на участке от Неклиновского до Радиаторного, а также переулок Неклиновский на участке от дома №4 до Инженерной.