Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В этом году в Ростове стартует полномасштабная реконструкция улицы Вавилова. Она займет 2,5 года. Этот срок подтвердил 1рнд замглавы администрации Ростова по вопросам транспорта Дмитрий Симков.
Чиновники сейчас озабочены вариантами объезда Вавилова и реорганизацией схемы дорожного движения. Предполагается, что для объезда будут использоваться улица Инженерная на участке от Неклиновского до Радиаторного, а также переулок Неклиновский на участке от дома №4 до Инженерной.
Сейчас, согласно панорамам сервиса «Яндекс. Карты», улицы выглядят весьма неприглядно. Они узкие, дорожное полотно изуродовано огромными ямами. Власти обещают отремонтировать дороги, однако о точных сроках пока речи не идет.
Ранее Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова с развязкой.