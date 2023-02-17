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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

На время ремонта Вавилова в Ростове водители будут ездить по узким и разбитым дорогам

17 февраля 2023, 13:07
Фото: Robbie Sproule/cc by 2.0/flickr.com
На время ремонта Вавилова в Ростове водители будут ездить по узким и разбитым дорогам

На время реконструкции Вавилова в Ростове машины пустят по дорогам в районе монастыря

В Ростове утвержден один из вариантов объезда улицы Вавилова во время ее реконструкции, рассказали в администрации города.

В этом году в Ростове стартует полномасштабная реконструкция улицы Вавилова. Она займет 2,5 года. Этот срок подтвердил 1рнд замглавы администрации Ростова по вопросам транспорта Дмитрий Симков.

Чиновники сейчас озабочены вариантами объезда Вавилова и реорганизацией схемы дорожного движения. Предполагается, что для объезда будут использоваться улица Инженерная на участке от Неклиновского до Радиаторного, а также переулок Неклиновский на участке от дома №4 до Инженерной.

В Ростове под реконструкцию Вавилова выкупили уже половину земельных участков
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Сейчас, согласно панорамам сервиса «Яндекс. Карты», улицы выглядят весьма неприглядно. Они узкие, дорожное полотно изуродовано огромными ямами. Власти обещают отремонтировать дороги, однако о точных сроках пока речи не идет.

Ранее Госэкспертиза утвердила проект реконструкции улицы Вавилова с развязкой.

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