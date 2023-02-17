Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
На фоне экономического кризиса начала 2010-х годов, считает нарколог, в Ростовской области стали массово открываться «наливайки» - форма дешевого и по тем временам не трудного оформления бизнеса.
«Денег у людей не было, а там пиво продавали иногда дешевле минералки. И понятно, что от пива там только название, настоящее не может стоить 50-60 рублей за литр», — объясняет Ковалевский.
В 2020-х годах, добавил эксперт, у ростовчан появились новые поводы для алкоголизма: пандемия коронавируса, а в след за ней сложные политико-экономические события 2022-го года.
«Сотни людей в Ростове потеряли работу из-за ухода иностранных компаний. Не у всех хватает сил выдержать такое потрясение и найти новое место. Люди закрываются в себе, находят выход в забытье, которое способен им дать алкоголь», — говорит Максим Ковалевский.
Он уточнил, что количество страдающих от алкоголизма ростовчан растёт в среднем на 1,2% ежегодно.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на Дону стали в два раза больше производить вина с 2022 года.