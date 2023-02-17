Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Всего отравились более 70 клиентов компании по доставке еды. Это вызвало широкий общественный резонанс, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«Известия» написали о ростовчанке и ее парне, которых доставили в больницу в почти бессознательном состоянии с рвотой, диареей и жуткими болями в районе желудка. В данный момент им оказывают помощь.
Другой пострадавший назвал ироничной ситуацию, когда люди отравились полезным питанием. По его словам, он никогда себя так плохо не чувствовал.
Также пациент рассказал, что у других пациентов якобы отнимались руки и ноги, а также поднималась температура до 40 градусов.