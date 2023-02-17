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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

«Отнимались руки»: отравившиеся здоровой едой в Ростове рассказали о своем состоянии

17 февраля 2023, 07:32
Фото: Schekinov Alexey Victorovich/cc by sa 4.0
Пациенты рассказали всю правду о массовом отравлении в Ростове-на-Дону

Отравившиеся здоровой едой в Ростове рассказали, как у них отнимались руки и ноги

Пострадавшие в результате отравления продуктовыми наборами компании Good Food рассказали, как это произошло.

Всего отравились более 70 клиентов компании по доставке еды. Это вызвало широкий общественный резонанс, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Известия» написали о ростовчанке и ее парне, которых доставили в больницу в почти бессознательном состоянии с рвотой, диареей и жуткими болями в районе желудка. В данный момент им оказывают помощь.

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Другой пострадавший назвал ироничной ситуацию, когда люди отравились полезным питанием. По его словам, он никогда себя так плохо не чувствовал. 

Также пациент рассказал, что у других пациентов якобы отнимались руки и ноги, а также поднималась температура до 40 градусов. 

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