Также специалист заверила, что спрос на препараты для лечения эректильной дисфункции в последнее время не менялся: «Ничего пачками не скупают. Могу сказать, что приходят одни и те же покупатели. Даже если вспыхнет ажиотаж, отечественные и зарубежные компании своими поставками смогут его снизить. Проблемы с этим нет».