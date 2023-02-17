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«Пачками не скупают»: в ростовских аптеках заявили, что дефицита «Виагры» у них нет

17 февраля 2023, 07:48
Фото: unsplash
Фармацевты в Ростове прокомментировали дефицит «Виагры» в аптеках

Фармацевты в Ростове опровергли сообщения о дефиците «Виагры» в аптеках

Москвичи сообщили о нехватке в аптеках города «Виагра» — препарата для улучшения эректильной функции. RostovGazeta выяснила, есть ли дефицит популярного препарата в Ростове.

В Москве местные жители в соцсетях сообщили об ажиотаже вокруг препарата «Виагра» — популярного средства для лечения импотенции у мужчин. Основное действующее вещество лекарства — силденафил. Производством «Виагры» занимается американская фармацевтическая компания «Виатрис».

Позже в самой Ассоциации независимых аптек в Москве информацию о дефиците препарата опровергли.

Об этом же заявили и специалисты в аптеках Ростова-на-Дону. «Честно говоря, сама „Виагра“ никогда не пользовалась большим спросом из-за своей дороговизны, — заявила фармацевт корреспонденту RostovGazeta, — В России производят очень хорошие аналоги „Виагры“ с тем же действующим веществом — силденафилом. Среди самых популярных препаратов для лечения импотенции отечественная „Вилдегра“ и индийский „Сеалекс“. „Виагра“ — это просто раскрученное брендовое имя».

Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в аптеках Ростовской области
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Также специалист заверила, что спрос на препараты для лечения эректильной дисфункции в последнее время не менялся: «Ничего пачками не скупают. Могу сказать, что приходят одни и те же покупатели. Даже если вспыхнет ажиотаж, отечественные и зарубежные компании своими поставками смогут его снизить. Проблемы с этим нет».

Ранее эксперт рассказал, почему в Ростове выросли цены на лечение зубов.

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