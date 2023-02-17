Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Москве местные жители в соцсетях сообщили об ажиотаже вокруг препарата «Виагра» — популярного средства для лечения импотенции у мужчин. Основное действующее вещество лекарства — силденафил. Производством «Виагры» занимается американская фармацевтическая компания «Виатрис».
Позже в самой Ассоциации независимых аптек в Москве информацию о дефиците препарата опровергли.
Об этом же заявили и специалисты в аптеках Ростова-на-Дону. «Честно говоря, сама „Виагра“ никогда не пользовалась большим спросом из-за своей дороговизны, — заявила фармацевт корреспонденту RostovGazeta, — В России производят очень хорошие аналоги „Виагры“ с тем же действующим веществом — силденафилом. Среди самых популярных препаратов для лечения импотенции отечественная „Вилдегра“ и индийский „Сеалекс“. „Виагра“ — это просто раскрученное брендовое имя».
Также специалист заверила, что спрос на препараты для лечения эректильной дисфункции в последнее время не менялся: «Ничего пачками не скупают. Могу сказать, что приходят одни и те же покупатели. Даже если вспыхнет ажиотаж, отечественные и зарубежные компании своими поставками смогут его снизить. Проблемы с этим нет».
Ранее эксперт рассказал, почему в Ростове выросли цены на лечение зубов.