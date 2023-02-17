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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Посредников в передаче взяток сотрудникам ГИБДД осудили в Ростовской области

17 февраля 2023, 10:12
Фото: Ich at English Wikipedia/cc by sa
Посредников в передаче взяток сотрудникам ГИБДД осудили в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор двум местным жителям, которые предлагали за деньги сдать экзамен на вождение, сообщили в УФСБ по региону.

На скамье подсудимых оказались Виталий Савенков и Роман Кузьменко. Они заявляли всем желающим, что могут помочь сдать вождение за деньги.

«Фигуранты предлагали стать посредниками при передаче взяток сотрудникам ГИБДД. Когда это стало известно, то в отношении них возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Таганрогский городской суд приговорил Кузьменко к трем годам заключения условно. Его подельник получил два года колонии общего режима. Последний пытался оспорить это решение, но оно осталось в силе. 

 Ранее стало известно, что Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тыс руб полицейскими

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