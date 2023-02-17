Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На скамье подсудимых оказались Виталий Савенков и Роман Кузьменко. Они заявляли всем желающим, что могут помочь сдать вождение за деньги.
«Фигуранты предлагали стать посредниками при передаче взяток сотрудникам ГИБДД. Когда это стало известно, то в отношении них возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Таганрогский городской суд приговорил Кузьменко к трем годам заключения условно. Его подельник получил два года колонии общего режима. Последний пытался оспорить это решение, но оно осталось в силе.
Ранее стало известно, что Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тыс руб полицейскими