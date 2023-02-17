РЭО: Участников отрасли обязали вносить данные о ТКО в спецсистему учета

С целью повышения прозрачности сферы обращения с мусором в Российской Федерации крайне важно обеспечить максимальную прослеживаемость ТКО. Информационные технологии - это инструмент, повсеместно используемый в отрасли обращения с отходами. Но для начала надо разработать особый стандарт. Минприроды РФ уже утвержден приказ с требованиями к формам и форматам направления данных в ФГИС УТКО. В Минюсте он уже зарегистрирован. Благодаря новой системе субъекты РФ получат возможность быстро вносить сведения о местах накопления мусора. Благодаря агрегированию данных получится повысить уровень планирования и контроля в сфере обращения с ТКО, подчеркнул Буцаев.