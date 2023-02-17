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РЭО: Участников отрасли обязали вносить данные о ТКО в спецсистему учета

17 февраля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что единая IТ-платформа учета твердых коммунальных отходов будет запущена в стране в первой половине этого года.

Система обеспечит комплексный мониторинг и контроль отрасли. Она аккумулирует все сведения по профилю ТКО.

С целью повышения прозрачности сферы обращения с мусором в Российской Федерации крайне важно обеспечить максимальную прослеживаемость ТКО. Информационные технологии - это инструмент, повсеместно используемый в отрасли обращения с отходами. Но для начала надо разработать особый стандарт. Минприроды РФ уже утвержден приказ с требованиями к формам и форматам направления данных в ФГИС УТКО. В Минюсте он уже зарегистрирован. Благодаря новой системе субъекты РФ получат возможность быстро вносить сведения о местах накопления мусора. Благодаря агрегированию данных получится повысить уровень планирования и контроля в сфере обращения с ТКО, подчеркнул Буцаев.

Российские регионы станут делиться информацией об источниках образования мусора, местах его накопления, об осуществлении раздельного накопления, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, о схеме потоков, нормативах накопления и об измерениях количества ТКО. Органы исполнительной власти российских регионов, операторы в субъектах страны, операторы объектов обращения с ТКО и РЭО превратятся в поставщиков информации по своей части. Об этом информирует newsnn.ru.

В профильном приказе содержатся таблицы со списком данных, которые каждый участник отрасли должен вносить в ФГИС УТКО. Стандартизация таблиц с информацией позволит создать электронную модель федеральной схемы в рамках системы. В нее включат ключевую информацию территориальных схем.

По словам директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгия Петришина, после запуска ФГИС УТКО предоставление в нее информации будет обязательным. За отсутствие или предоставление ложных данных нарушителей станут штрафовать. Приказ начнет действовать с 1 сентября этого года. В течение 30 дней участники отрасли обязаны внести сведения в ФГИС УТКО.

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