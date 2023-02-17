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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Россияне смогут переводить платежи через СПБ в страны ближнего зарубежья

Сегодня, 09:22
Россиянам в некоторых банках стали доступны переводы через систему быстрых платежей в Армению, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

Как передают “Известия”, трансграничные операции проходят в российской валюте с конвертацией на стороне банка-партнера, при этом отечественная организация становится посредником между СБП и иностранным банком.

Планируется, что ряд банков запустят переводы через СПБ в Белоруссию в этом году, а в другие страны — по мере подключения НСПК.

Специалисты считают, что эта услуга будет интересна в первую очередь для трудовых мигрантов и уехавших россиян.

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