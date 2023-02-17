Россияне смогут переводить платежи через СПБ в страны ближнего зарубежья

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Как передают “Известия”, трансграничные операции проходят в российской валюте с конвертацией на стороне банка-партнера, при этом отечественная организация становится посредником между СБП и иностранным банком.
Планируется, что ряд банков запустят переводы через СПБ в Белоруссию в этом году, а в другие страны — по мере подключения НСПК.
Специалисты считают, что эта услуга будет интересна в первую очередь для трудовых мигрантов и уехавших россиян.