Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Портал РИА «Новости» представил данные, согласно которым Краснодар, Уфа и Ростов вошли в тройку федеральных лидером по росту цен на жилье в новостройках. Выводы были основаны на подсчетах ипотечных сделок, заключенных одним из российских банков с января 2022 по январь 2023 года.
Так, сообщается, что в Краснодаре стоимость жилья в новостройках выросла на 21% — до 142 тысяч рублей за квадратный метр жилья, а в Уфе квадратный метр подорожал на 22% — до 71,3 тысячи рублей. В Ростове и Перми этот показатель составил 12%, что обеспечило городам третье место в рейтинге. В Ростове стоимость жилья в новостройках составила примерно 119 тысяч рублей за «квадрат».
Что касается рынка вторичного жилья, здесь Ростов также вошел в топ-5 федеральных лидеров по темпам роста цен, заняв четвертое место вместе с Казанью — в обоих городах за год квадратный метр вторичного жилья вырос в цене на 15%.
«В большинстве крупнейших городов России первичное жилье значительно дороже вторичного. Наибольший разрыв по стоимости наблюдается в Екатеринбурге, Перми и Ростове-на-Дону (более 50%)», — в заключение добавили аналитики «Домклика».
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