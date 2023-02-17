Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год

Так, сообщается, что в Краснодаре стоимость жилья в новостройках выросла на 21% — до 142 тысяч рублей за квадратный метр жилья, а в Уфе квадратный метр подорожал на 22% — до 71,3 тысячи рублей. В Ростове и Перми этот показатель составил 12%, что обеспечило городам третье место в рейтинге. В Ростове стоимость жилья в новостройках составила примерно 119 тысяч рублей за «квадрат».