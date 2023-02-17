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Published Сегодня, 09:03

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Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год

17 февраля 2023, 09:03
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год
Ростов-на-Дону занял третье место в рейтинге российских городов, в которых существенно выросли цены на недвижимость с января 2022 года, об этом рассказали аналитики сервиса «Домклик».

Портал РИА «Новости» представил данные, согласно которым Краснодар, Уфа и Ростов вошли в тройку федеральных лидером по росту цен на жилье в новостройках. Выводы были основаны на подсчетах ипотечных сделок, заключенных одним из российских банков с января 2022 по январь 2023 года.

Так, сообщается, что в Краснодаре стоимость жилья в новостройках выросла на 21% — до 142 тысяч рублей за квадратный метр жилья, а в Уфе квадратный метр подорожал на 22% — до 71,3 тысячи рублей. В Ростове и Перми этот показатель составил 12%, что обеспечило городам третье место в рейтинге. В Ростове стоимость жилья в новостройках составила примерно 119 тысяч рублей за «квадрат».

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Что касается рынка вторичного жилья, здесь Ростов также вошел в топ-5 федеральных лидеров по темпам роста цен, заняв четвертое место вместе с Казанью — в обоих городах за год квадратный метр вторичного жилья вырос в цене на 15%.

«В большинстве крупнейших городов России первичное жилье значительно дороже вторичного. Наибольший разрыв по стоимости наблюдается в Екатеринбурге, Перми и Ростове-на-Дону (более 50%)», — в заключение добавили аналитики «Домклика».

Ранее в Ростове назвали самые комфортные районы для проживания.

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