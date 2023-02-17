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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Сделку по продаже земель охотхозяйства «Утиный остров» отменили в Ростовской области

17 февраля 2023, 06:32
Фото: Andreas Trepte/cc by sa 2.5
Сделку по продаже земель охотхозяйства «Утиный остров» отменили в Ростовской области
В Ростовской области компании «Петролизинг» через суд удалось отменить сделку по продаже земли охотхозяйства «Утиный остров» на Маныче.

О принятом решении написал «Коммерсант», мотивировочная часть на сайте суда пока не опубликована. Спорными оказались два земельных участка, которые продали в 2013 году.

«Руководство „Петролизинга“ уверяло, что от них скрыли факт реализации земли, а участки продали по заниженной цене. „Утиный остров“ ответил, что сделка оказалась вынужденной из-за нерентабельности хозяйства», — сказано в сообщении.

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Первоначально «Петролизингу» отказали в удовлетворении требований. Но в апелляциях, по данным издания, ему удалось выиграть.

Согласно данным системы «Спарк», «Утиный остров» на 74% принадлежит «Атлантис-Пак» и на 26% — «Петролизингу». Бенефициаром первой компании является супруга известного в регионе бизнесмена Ивана Саввиди.

Ранее суд взыскал с осужденного экс-главы Целинского района около миллиона рублей.

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