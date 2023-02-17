Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
О принятом решении написал «Коммерсант», мотивировочная часть на сайте суда пока не опубликована. Спорными оказались два земельных участка, которые продали в 2013 году.
«Руководство „Петролизинга“ уверяло, что от них скрыли факт реализации земли, а участки продали по заниженной цене. „Утиный остров“ ответил, что сделка оказалась вынужденной из-за нерентабельности хозяйства», — сказано в сообщении.
Первоначально «Петролизингу» отказали в удовлетворении требований. Но в апелляциях, по данным издания, ему удалось выиграть.
Согласно данным системы «Спарк», «Утиный остров» на 74% принадлежит «Атлантис-Пак» и на 26% — «Петролизингу». Бенефициаром первой компании является супруга известного в регионе бизнесмена Ивана Саввиди.
Ранее суд взыскал с осужденного экс-главы Целинского района около миллиона рублей.