Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Днем 17 числа температура составит минут один градус, ожидаются снег с дождем. Ночью сохранится снегопад и похолодает до минус семи градусов.
Все выходные в городе будут идти дожди, средняя температура достигнет плюс четырех градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
Дождливая погода ожидается и в начале следующей недели - с 20 по 22 февраля. Температура будет варьироваться в пределах трех градусов.
В ночное время пока сохранятся заморозки с температурой до минус четырех градусов.
Ранее стало известно, что больше тысячи спасателей дежурят на дорогах Ростовской области из-за снегопада.