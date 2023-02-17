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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 17 февраля

17 февраля 2023, 05:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в пятницу, 17 февраля, начнутся дожди, которые продлятся несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

Днем 17 числа температура составит минут один градус, ожидаются снег с дождем. Ночью сохранится снегопад и похолодает до минус семи градусов. 

Все выходные в городе будут идти дожди, средняя температура достигнет плюс четырех градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду. 

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Дождливая погода ожидается и в начале следующей недели - с 20 по 22 февраля. Температура будет варьироваться в пределах трех градусов. 

В ночное время пока сохранятся заморозки с температурой до минус четырех градусов. 

Ранее стало известно, что больше тысячи спасателей дежурят на дорогах Ростовской области из-за снегопада. 

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