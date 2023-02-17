Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Напомним, уже на следующей неделе с понедельника, 20 февраля, начнется Масленица, которая продлится вплоть до воскресенья, 26 февраля.
В течение всей недели ночные температуры воздуха будут колебаться от -5 до +2 градусов, а днем воздух будет прогреваться от -2 до +9 градусов тепла.
В начале недели синоптики прогнозируют обильные осадки, которые выпадут в виде снега, мокрого снега и дождя в период с 21 по 23 февраля. Общий объем осадков должен составить около 10,9 миллиметров, все это время в городе будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Также в воскресенье ожидается незначительный дождь.
Ранее в Ростовской области метеорологи предсказали 21-градусные морозы на севере региона.