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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Синоптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в Ростове

17 февраля 2023, 11:08
Фото: rostov-gorod.ru
Синоптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в Ростове
В Ростове на Масленицу ожидается потепление до +9 градусов, а также обильные дожди и снегопады с 20 февраля, об этом сообщили синоптики.
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Погода

Напомним, уже на следующей неделе с понедельника, 20 февраля, начнется Масленица, которая продлится вплоть до воскресенья, 26 февраля.

В течение всей недели ночные температуры воздуха будут колебаться от -5 до +2 градусов, а днем воздух будет прогреваться от -2 до +9 градусов тепла.

Снег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраля
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В начале недели синоптики прогнозируют обильные осадки, которые выпадут в виде снега, мокрого снега и дождя в период с 21 по 23 февраля. Общий объем осадков должен составить около 10,9 миллиметров, все это время в городе будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Также в воскресенье ожидается незначительный дождь.

Ранее в Ростовской области метеорологи предсказали 21-градусные морозы на севере региона.

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