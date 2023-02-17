В начале недели синоптики прогнозируют обильные осадки, которые выпадут в виде снега, мокрого снега и дождя в период с 21 по 23 февраля. Общий объем осадков должен составить около 10,9 миллиметров, все это время в городе будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Также в воскресенье ожидается незначительный дождь.