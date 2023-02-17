rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Сосульки угрожают ростовчанам из-за резкого потепления

17 февраля 2023, 17:42
Фото: 1MI
Из-за повышения температуры воздуха в Ростове будут таять и падать сосульки, предупредили в МЧС России по региону.
Сюжет
Погода

После сильных морозов в Ростов также неожиданно придет потепление. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.

В связи с этим спасатели предупредили горожан о таянии и падении сосулек. Гуляя под крышами домов, человек рискует получить тяжелые травмы от падающего снега и сосулек.

Синоптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в Ростове
Узнать подробнее

Ростовчанам рекомендовали быть предельно осторожными при выходе из дома, держаться подальше от стен зданий и балконов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о предстоящем потеплении в Ростове и Таганроге. Скорость ветра упадет при этом до четырех метров в секунду. Однако осадки в виде снега и дождя не прекратятся.

Читайте также:
Жители в Ростовской области с лопатами вышли на расчистку дорог от снегаВ Ростовской области жителей атакуют клещи в феврале, пока дороги заваливает снегомТрактор-уборщик в Ростове-на-Дону засыпал снегом «ГАЗель» после ссоры с водителем
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Погода
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Сегодня, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Сегодня, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Сегодня, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Сегодня, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Сегодня, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Сегодня, 13:52