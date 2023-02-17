Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
После сильных морозов в Ростов также неожиданно придет потепление. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.
В связи с этим спасатели предупредили горожан о таянии и падении сосулек. Гуляя под крышами домов, человек рискует получить тяжелые травмы от падающего снега и сосулек.
Ростовчанам рекомендовали быть предельно осторожными при выходе из дома, держаться подальше от стен зданий и балконов.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о предстоящем потеплении в Ростове и Таганроге. Скорость ветра упадет при этом до четырех метров в секунду. Однако осадки в виде снега и дождя не прекратятся.