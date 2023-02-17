Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В пятницу, 17 февраля, Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении бизнесмена Кухарева. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических правил во время проверки.
«Предприниматель признан виновным в совершении правонарушения. В результате производственный цех закрыли на 90 суток», — сказано в сообщении.
Напомним, что отравились десятки клиентов компании, занимающейся доставкой еды. По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
Произошедшая ситуация в городе стала резонансной.