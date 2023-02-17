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Суд на 3 месяца закрыл цех в Good Food в Ростове после массового отравления людей

17 февраля 2023, 13:22
Фото: ТГ канал good_food_rostov
Суд на 3 месяца закрыл цех в Good Food в Ростове после массового отравления людей
В Ростове-на-Дону на 90 суток приостановили работу цеха по производству кулинарных изделий Good Food после массового отравления людей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В пятницу, 17 февраля, Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении бизнесмена Кухарева. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических правил во время проверки.

«Предприниматель признан виновным в совершении правонарушения. В результате производственный цех закрыли на 90 суток», — сказано в сообщении.

Доставщик еды прекратил работу после массового отравления ростовчан
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Напомним, что отравились десятки клиентов компании, занимающейся доставкой еды. По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Произошедшая ситуация в городе стала резонансной.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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