Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Речь идет о перевозке и хранении задержанных машин. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.
Стоимость перевозки одного автомобиля на эвакуаторе составляет 3,4 тысячи рублей. В 2024 году она составит 3,5 тысячи рублей, в 2025 - 3,7 тысячи рублей. А в 2028 придется платить по 4,1 тысячи рублей.
Хранение автомобиля категории А стоит 11 рублей в час, к 2028 года ценник вырастет до 13 рублей. Владельцы автомобилей категорий B и D, которые весят до 3,5 тонны, теперь платят по 22 рубля за час хранения на автостоянке.
Если вес транспорта превышает 3,5 тонны, то стоимость увеличивается до 44 рублей. Для негабаритного транспорта установили тариф в 67 рублей.
Ранее в Железнодорожном района Ростова эвакуатор протаранил трамвай.