Хранение автомобиля категории А стоит 11 рублей в час, к 2028 года ценник вырастет до 13 рублей. Владельцы автомобилей категорий B и D, которые весят до 3,5 тонны, теперь платят по 22 рубля за час хранения на автостоянке.