Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Ростове за месяц произошел бум ранних родов: мамами стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Годом ранее число несовершеннолетних матерей было в два раза меньше. Из 17 девушек замужем оказались лишь шесть, а одна из матерей отказалась от своего ребенка.
В соцсетях большинство ростовчан с неодобрением отнеслись к ранним родам, предположив, что причина этому — разгульный образ жизни. «Тусовки даром не проходят», «Когда уже там новый выпуск „Беременна в 16“ из Ростова?», — пишут в соцсетях. Также многие усомнились, что несовершеннолетние мамы смогут дать хорошее воспитание и материальное обеспечение своим детям: «Налогоплательщики, затягивайте пояса и устраивайтесь на вторую работу. Чужих детей от горе-мамаш содержать надо», «Недалекие девочки на тусовках побывали, а воспитывать бабушки и дедушки будут».
Наконец, многие озаботились секс-просвещенностью подростков, порой незнающих о способах контрацепции: «Неужели презервативы нельзя купить?», «Мамы, расскажите дочерям о презервативах, а то станете бабушками раньше времени».
Однако нашлись и те, кто встал на сторону юных мам: «Раньше тоже так же рожали. Просто интернета не было».
Напомним, в прошлом году юная жительница Новочеркасска стала участницей скандального выпуска шоу «Беременна в 16».