В соцсетях большинство ростовчан с неодобрением отнеслись к ранним родам, предположив, что причина этому — разгульный образ жизни. «Тусовки даром не проходят», «Когда уже там новый выпуск „Беременна в 16“ из Ростова?», — пишут в соцсетях. Также многие усомнились, что несовершеннолетние мамы смогут дать хорошее воспитание и материальное обеспечение своим детям: «Налогоплательщики, затягивайте пояса и устраивайтесь на вторую работу. Чужих детей от горе-мамаш содержать надо», «Недалекие девочки на тусовках побывали, а воспитывать бабушки и дедушки будут».