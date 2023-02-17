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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

«Тусовки даром не проходят»: ростовчане в шоке от числа рожающих девочек-подростков

17 февраля 2023, 13:55
Фото: Gokudabbing/CC BY-SA 4.0
«Тусовки даром не проходят»: ростовчане в шоке от бума родов у девочек-подростков

Ростовчан шокировал двукратный рост числа рожающих подростков

В Ростове в 2023 году зафиксирован бум родов среди девушек от 14 до 17 лет, новости об этом активно обсуждают в соцсетях горожане.

В Ростове за месяц произошел бум ранних родов: мамами стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Годом ранее число несовершеннолетних матерей было в два раза меньше. Из 17 девушек замужем оказались лишь шесть, а одна из матерей отказалась от своего ребенка.

В соцсетях большинство ростовчан с неодобрением отнеслись к ранним родам, предположив, что причина этому — разгульный образ жизни. «Тусовки даром не проходят», «Когда уже там новый выпуск „Беременна в 16“ из Ростова?», — пишут в соцсетях. Также многие усомнились, что несовершеннолетние мамы смогут дать хорошее воспитание и материальное обеспечение своим детям: «Налогоплательщики, затягивайте пояса и устраивайтесь на вторую работу. Чужих детей от горе-мамаш содержать надо», «Недалекие девочки на тусовках побывали, а воспитывать бабушки и дедушки будут».

Фото: Wolfgang Moroder./CC BY SA
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Наконец, многие озаботились секс-просвещенностью подростков, порой незнающих о способах контрацепции: «Неужели презервативы нельзя купить?», «Мамы, расскажите дочерям о презервативах, а то станете бабушками раньше времени».

Однако нашлись и те, кто встал на сторону юных мам: «Раньше тоже так же рожали. Просто интернета не было».

Напомним, в прошлом году юная жительница Новочеркасска стала участницей скандального выпуска шоу «Беременна в 16».

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