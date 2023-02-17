Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Однако как сильно увеличился уровень доверия, не раскрывается. По словам Агаркова, большинство жителей региона устраивает состояние правопорядка.
«Около 56,7% уверены в своей личной и имущественной безопасности. Вместе с этим в регионе выросла результативность раскрытия преступлений», — пишет Rostov.kp со ссылкой на слова главы управления.
Он добавил, что всего зарегистрировали более 28 тысяч преступлений, фигурантов дел нашли в 88% случаев. Примерно три тысячи дел удалось раскрыть по горячим следам.
Напомним, что полицейских в Ростове-на-Дону вооружили автоматами и увеличили наряды на 200 человек.