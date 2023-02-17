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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году

17 февраля 2023, 14:16
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
В Ростовской области по итогам 2022 года уровень доверия к полиции вырос до 70%, сообщил глава регионального УМВД Олег Агарков.

Однако как сильно увеличился уровень доверия, не раскрывается. По словам Агаркова, большинство жителей региона устраивает состояние правопорядка.

«Около 56,7% уверены в своей личной и имущественной безопасности. Вместе с этим в регионе выросла результативность раскрытия преступлений», — пишет Rostov.kp со ссылкой на слова главы управления.

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Он добавил, что всего зарегистрировали более 28 тысяч преступлений, фигурантов дел нашли в 88% случаев. Примерно три тысячи дел удалось раскрыть по горячим следам. 

Напомним, что полицейских в Ростове-на-Дону вооружили автоматами и увеличили наряды на 200 человек.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Полиция#Общество#Илья Протвинов
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