rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

«Уровень завышен»: эксперт рассказал о неофициальной безработице в Ростовской области

17 февраля 2023, 08:20
Фото: Schekinov Alexey Victorovich/CC BY SA 3.0
«Уровень завышен»: эксперт рассказал о неофициальной безработице в Ростовской области

Эксперт Абросимов заявил, что уровень безработицы в Ростовской области завышен

Уровень официальной безработицы в Ростовской области не соответствует реальности — он завышен, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в 2022 году показатель безработицы в Ростовской области достиг исторического минимума — 0,5%.

В службе занятости населения не исключают, что к концу 2023 года этот показатель может возрасти в два раза, увеличив число безработных на 10 тысяч человек. В качестве причины называется возможный отложенный эффект санкций.

Власти Ростовской области заявили о росте уровня безработицы вдвое из-за санкций
Узнать подробнее

Однако ростовский политолог считает, что на рынке труда региона вряд ли что изменится.

«Надо понимать, что в Ростовской области есть неофициальная безработица. Многие где-то числятся, получают деньги черным налом, при этом становятся на учет в качестве безработных», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Собеседник уверен в том, что уровень официальной безработицы в Ростове несколько завышен.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в донском крае растет число безработных.

Без опыта зарплаты: почему в Ростове растет безработица
Узнать подробнее
Читайте также:
Алексей Логвиненко: «В 2022 году безработица в Ростове уменьшилась вдвое»На борьбу с безработицей в Ростовской области выделят 900 млн рублей в 2022 году«Улицы мести заставят?»: ростовчане раскритиковали меры по борьбе с безработицей
#Дарья Демидова#Безработица#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В роддоме в Ростове-на-Дону зафиксировали бум родов у девочек 14-17 лет в 2023 году
Сегодня, 05:40
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 17 февраля
Сегодня, 05:04
Генпрокуратуру просят проверить сервисы доставки еды после ЧП в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:46
Снег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраля
Вчера, 18:02
Новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков
Вчера, 16:41
Более 1,7 тысячи полицейских Ростовской области научились бороться с беспилотниками
Вчера, 16:13