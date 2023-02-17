Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Напомним, что в 2022 году показатель безработицы в Ростовской области достиг исторического минимума — 0,5%.
В службе занятости населения не исключают, что к концу 2023 года этот показатель может возрасти в два раза, увеличив число безработных на 10 тысяч человек. В качестве причины называется возможный отложенный эффект санкций.
Однако ростовский политолог считает, что на рынке труда региона вряд ли что изменится.
«Надо понимать, что в Ростовской области есть неофициальная безработица. Многие где-то числятся, получают деньги черным налом, при этом становятся на учет в качестве безработных», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник уверен в том, что уровень официальной безработицы в Ростове несколько завышен.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в донском крае растет число безработных.