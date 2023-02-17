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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В колонию в Ростовской области пытались провезти телефоны в днище кузова автобуса

17 февраля 2023, 16:36
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
В батайскую колонию с помощью автобуса пытались передать партию телефонов, зарядных устройств и флешек, рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Сотрудники ГУФСИН предотвратили передачу в батайскую исправительную колонию №15 крупной партии запрещенных предметов. О происшествии стало известно 15 февраля. При досмотре на КПП автомобиля ПАЗ, въезжающего на территорию колонии, в его кузове были найдены 12 мобильных телефонов, 4 сим-карты, 14 зарядных устройств, две флешки, плеер и интернет-модем.

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Все предметы изъяты. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Шахтах в СИЗО принесли сгущенку с наркотиками.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Тюрьма#Новости#Шахты#Батайск
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