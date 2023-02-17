Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Сотрудники ГУФСИН предотвратили передачу в батайскую исправительную колонию №15 крупной партии запрещенных предметов. О происшествии стало известно 15 февраля. При досмотре на КПП автомобиля ПАЗ, въезжающего на территорию колонии, в его кузове были найдены 12 мобильных телефонов, 4 сим-карты, 14 зарядных устройств, две флешки, плеер и интернет-модем.
Все предметы изъяты. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее в Шахтах в СИЗО принесли сгущенку с наркотиками.