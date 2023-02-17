Сотрудники ГУФСИН предотвратили передачу в батайскую исправительную колонию №15 крупной партии запрещенных предметов. О происшествии стало известно 15 февраля. При досмотре на КПП автомобиля ПАЗ, въезжающего на территорию колонии, в его кузове были найдены 12 мобильных телефонов, 4 сим-карты, 14 зарядных устройств, две флешки, плеер и интернет-модем.