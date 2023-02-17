Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В этом году зафиксировали настоящий бум ранних родов. Их оказалось в два раза больше, чем годом ранее.
«За месяц родили шесть 15-летних пациенток, столько же — шестнадцатилетних, три 17-летние и две 14-летние», — пишет Rostov.Kp.
Отмечается, что замужем из них шесть девушек. Все роды прошли без осложнений, дети появились на свет с хорошим весом.
Известно, что из всех 17 девушек только одна отказалась от ребенка. Остальные были рады, когда взяли на руки малышей.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года.