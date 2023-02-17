rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В роддоме в Ростове-на-Дону зафиксировали бум родов у девочек 14-17 лет в 2023 году

17 февраля 2023, 05:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону за месяц матерями стал 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет, пишут СМИ.

В этом году зафиксировали настоящий бум ранних родов. Их оказалось в два раза больше, чем годом ранее.

«За месяц родили шесть 15-летних пациенток, столько же — шестнадцатилетних, три 17-летние и две 14-летние», — пишет Rostov.Kp.

В Ростовской области рождаемость в октябре 2022 года упала почти на 17%
Узнать подробнее

Отмечается, что замужем из них шесть девушек. Все роды прошли без осложнений, дети появились на свет с хорошим весом. 

Известно, что из всех 17 девушек только одна отказалась от ребенка. Остальные были рады, когда взяли на руки малышей.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года. 

Читайте также:
Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемостьВ Ростовской области рождаемость в октябре 2022 года упала почти на 17%На 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Роды
Подпишитесь
Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону днем с 17 февраля
Сегодня, 05:04
Генпрокуратуру просят проверить сервисы доставки еды после ЧП в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:46
Снег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраля
Вчера, 18:02
Новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков
Вчера, 16:41
Более 1,7 тысячи полицейских Ростовской области научились бороться с беспилотниками
Вчера, 16:13