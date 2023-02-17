В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Сотрудники ФСБ Ростовской области вскрыли и пресекли незаконную деятельность группы, которая специализировалась на экономических преступлениях, а именно незаконном возмещении НДС, а также махинациях с кредитами и выводом денег за рубеж.
Оперативникам удалось установить, что председатель правления ПАО «Донхлеббанк» Игорь Яковлев вступил в сговор с бизнесменом Олегом Кравцовым и выдал невозвратные кредиты в особо крупном размере компании, которая имела признаки фиктивности. Это нанесло правопреемнику банка ГК «Агентство по страхованию вкладов» ущерб, который оценили в 130 миллионов рублей. При этом в качестве залога по кредитам приняли участки земли, стоимость которых была завышена примерно в 10 раз. Этого группе удалось достичь, вступив в сговор с представителями оценочной компании.
В итоге Ленинский районный суд Ростова признал Яковлева виновным в мошенничестве, он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Приговор уже вступил в законную силу. Его подельник бизнесмен Кравцом отправится в колонию на три года.
Напомним, ранее стало известно, что Олег Кравцов сговорился с сотрудниками налоговой службы, что позволило ему незаконно возместить 19 миллионов рублей.