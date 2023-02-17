В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублей

Оперативникам удалось установить, что председатель правления ПАО «Донхлеббанк» Игорь Яковлев вступил в сговор с бизнесменом Олегом Кравцовым и выдал невозвратные кредиты в особо крупном размере компании, которая имела признаки фиктивности. Это нанесло правопреемнику банка ГК «Агентство по страхованию вкладов» ущерб, который оценили в 130 миллионов рублей. При этом в качестве залога по кредитам приняли участки земли, стоимость которых была завышена примерно в 10 раз. Этого группе удалось достичь, вступив в сговор с представителями оценочной компании.