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В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублей

17 февраля 2023, 09:55
Фото: nalog.gov.ru
В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублей
В Ростове банкира и бизнесмена приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии за мошенничество, незаконное возмещение НДС, получение невозвратных кредитов и вывод денег за рубеж, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Сотрудники ФСБ Ростовской области вскрыли и пресекли незаконную деятельность группы, которая специализировалась на экономических преступлениях, а именно незаконном возмещении НДС, а также махинациях с кредитами и выводом денег за рубеж.

Оперативникам удалось установить, что председатель правления ПАО «Донхлеббанк» Игорь Яковлев вступил в сговор с бизнесменом Олегом Кравцовым и выдал невозвратные кредиты в особо крупном размере компании, которая имела признаки фиктивности. Это нанесло правопреемнику банка ГК «Агентство по страхованию вкладов» ущерб, который оценили в 130 миллионов рублей. При этом в качестве залога по кредитам приняли участки земли, стоимость которых была завышена примерно в 10 раз. Этого группе удалось достичь, вступив в сговор с представителями оценочной компании.

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В итоге Ленинский районный суд Ростова признал Яковлева виновным в мошенничестве, он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Приговор уже вступил в законную силу. Его подельник бизнесмен Кравцом отправится в колонию на три года.

Напомним, ранее стало известно, что Олег Кравцов сговорился с сотрудниками налоговой службы, что позволило ему незаконно возместить 19 миллионов рублей.

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