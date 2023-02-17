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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Ростове опоздавшие на такси пассажиры устроили драку с водителем из-за 100 рублей

17 февраля 2023, 07:42
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
В Ростове опоздавшие на такси пассажиры устроили драку с водителем из-за 100 рублей
В Ростове задержавшиеся пассажиры такси устроили драку с водителем из-за доплаты в 100 рублей, выкинули его телефон и ударили по машине ногами, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео очевидца скандала, произошедшего в Железнодорожном районе Ростова в ночь на четверг, 16 февраля, в 01.30 мск.

Очевидец рассказал, что снятая на видео пара вызвала такси с наличным расчетом, однако, судя по крикам, молодые люди задержались, из-за чего доплата за ожидание составила 100 рублей. Это возмутило женщину-пассажирку, которая напала на водителя с криками, матом, пытаясь ударить его по лицу и голове руками. После на водителя напал и партнер женщины.

Видео: ТГ канал rostov_glavniy
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После этого скандал накалился, и пока водитель старался отразить удары нападавшего парня девушки, та обошла автомобиль с пассажирской стороны, залезла внутрь, забрала телефон водителя и кинула его за забор на частную территорию.

Крики привлекли жильцов дома, которые сказали водителю, куда девушка дела телефон.

«По приезду полиции конфликт уже начал стихать. Пару забрали на машине в участок», — рассказал очевидец.

Ранее трое батайчан лишились зубов и отправились в больницу после драки с подростками.

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