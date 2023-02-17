Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео очевидца скандала, произошедшего в Железнодорожном районе Ростова в ночь на четверг, 16 февраля, в 01.30 мск.
Очевидец рассказал, что снятая на видео пара вызвала такси с наличным расчетом, однако, судя по крикам, молодые люди задержались, из-за чего доплата за ожидание составила 100 рублей. Это возмутило женщину-пассажирку, которая напала на водителя с криками, матом, пытаясь ударить его по лицу и голове руками. После на водителя напал и партнер женщины.
После этого скандал накалился, и пока водитель старался отразить удары нападавшего парня девушки, та обошла автомобиль с пассажирской стороны, залезла внутрь, забрала телефон водителя и кинула его за забор на частную территорию.
Крики привлекли жильцов дома, которые сказали водителю, куда девушка дела телефон.
«По приезду полиции конфликт уже начал стихать. Пару забрали на машине в участок», — рассказал очевидец.
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