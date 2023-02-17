Очевидец рассказал, что снятая на видео пара вызвала такси с наличным расчетом, однако, судя по крикам, молодые люди задержались, из-за чего доплата за ожидание составила 100 рублей. Это возмутило женщину-пассажирку, которая напала на водителя с криками, матом, пытаясь ударить его по лицу и голове руками. После на водителя напал и партнер женщины.