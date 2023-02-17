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Published Сегодня, 15:13

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Updated Сегодня, 15:15

В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС

17 февраля 2023, 15:13
Фото: Alexander Roumega/cc by sa 4.0
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Два здания ростовского филиала РАНХиГС отреставрируют в Ростове за десять миллиардов рублей, сообщили в правительстве России.

Правительство России решило выделить десять миллиардов рублей бюджетных средств на реконструкцию двух зданий ростовского филиала РАНХиГС. Речь идет об общежитии и корпусе университета.

Последний расположен рядом с парком Горького на Пушкинской улице, 70/54. Площадь корпуса составляет более 21 тысячи квадратных метров. На его реконструкцию выделили 5,4 миллиарда рублей.

Общежитие вуза находится неподалеку от корпуса — на Пушкинской, 128. Площадь здания — 16,6 тысячи квадратных метров. Его реконструкция обойдется в 3,6 миллиарда рублей.

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Проектные и изыскательные работы должны завершиться только в 2026 году. Тогда же начнется сама реконструкция. Завершить ее планируют в 2030 году.

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