Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Правительство России решило выделить десять миллиардов рублей бюджетных средств на реконструкцию двух зданий ростовского филиала РАНХиГС. Речь идет об общежитии и корпусе университета.
Последний расположен рядом с парком Горького на Пушкинской улице, 70/54. Площадь корпуса составляет более 21 тысячи квадратных метров. На его реконструкцию выделили 5,4 миллиарда рублей.
Общежитие вуза находится неподалеку от корпуса — на Пушкинской, 128. Площадь здания — 16,6 тысячи квадратных метров. Его реконструкция обойдется в 3,6 миллиарда рублей.
Проектные и изыскательные работы должны завершиться только в 2026 году. Тогда же начнется сама реконструкция. Завершить ее планируют в 2030 году.
Ранее в Ростове сорвали сроки реконструкции родильного дома №5.