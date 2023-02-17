rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать

17 февраля 2023, 15:39
Фото: unsplash
Ростовчане травятся правильной едой, беременеют в 16 и ждут закрытия IKEA
В Ростове зафиксирован бум родов среди девочек-подростков, тем временем владелец IKEA и «Мега» заявил о намерении продать торговые площади, а цех компании Good Food закрыли после массового отравления горожан.

Маленькие мамы

СМИ сообщили о буме ранних родов в Ростове-на-Дону. В прошедшем месяцев в городе мамами стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. В прошлом году число юных рожениц было в два раза меньше.

Сообщается, что среди новоиспеченных мам шесть 15-летних девочек, столько же — 16-летних, три семнадцатилетних и две 14-летние. При этом шесть девушек уже замужем.

Все роды прошли без осложнений, а дети появились на свет доношенными, с хорошим весом.

Вместе с тем одна мама отказалась от ребенка, другие же появлению малыша в своей жизни оказались рады.

В роддоме в Ростове-на-Дону зафиксировали бум родов у девочек 14-17 лет в 2023 году
Узнать подробнее

Судьба «Мега» и IKEA

Владелец сети торговых центров «Мега» и магазинов IKEA заявил о намерении продать более двух миллионов квадратов недвижимости, включая торговые площади в Ростове.

Речь идет о группе компаний Ingka. Известно, что она уже начала поиск покупателей, претендующих, в том числе на «Мегу» и IKEA. Аналитики полагают, что эта продажа станет финалом присутствия группы компаний в России, ее окончательным уходом с отечественного рынка.

Согласно данным источников «РБК», сейчас ведутся переговоры, как минимум, с двумя потенциальными покупателями, они готовы приобрести сразу весь пакет недвижимости. Однако о ком именно идет речь, пока неизвестно. В самой Ingka Centers от комментариев отказались.

Аналитики же оценивают весь портфель недвижимости группы компаний в пять миллиардов долларов.

Продажа «Мега» и IKEA в Ростове
Фото: Antonio Tajuelo/cc by sa/flickr.com
Владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом
Узнать подробнее

Нехорошая еда

В Ростове, по решению суда, на 90 суток приостановили работу цеха по производству кулинарных изделий компании Good Food. Решение принято по факту массового отравления наборами питания оттуда.

Уточняется, что дело об административном правонарушении возбуждено в отношении бизнесмена Кухарева. Ему вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, в результате отравления наборами правильного питания компании Good Food пострадали десятки человек. Все они были госпитализированы в ЦГБ с подозрением на сальмонеллез. По факту отравления также возбуждено уголовное дело. В офисах компании провели обыски, а глава СК Александр Бастрыкин поручил Аслану Хуаде предоставить отчет о ходе расследования.

Читайте также:
В роддоме в Ростове-на-Дону зафиксировали бум родов у девочек 14-17 лет в 2023 годуСуд на 3 месяца закрыл цех в Good Food в Ростове после массового отравления людейВладелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом
#Алина Заярная#Здоровье#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Сегодня, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Сегодня, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Сегодня, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Сегодня, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Сегодня, 13:52