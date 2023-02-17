Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
СМИ сообщили о буме ранних родов в Ростове-на-Дону. В прошедшем месяцев в городе мамами стали 17 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. В прошлом году число юных рожениц было в два раза меньше.
Сообщается, что среди новоиспеченных мам шесть 15-летних девочек, столько же — 16-летних, три семнадцатилетних и две 14-летние. При этом шесть девушек уже замужем.
Все роды прошли без осложнений, а дети появились на свет доношенными, с хорошим весом.
Вместе с тем одна мама отказалась от ребенка, другие же появлению малыша в своей жизни оказались рады.
Владелец сети торговых центров «Мега» и магазинов IKEA заявил о намерении продать более двух миллионов квадратов недвижимости, включая торговые площади в Ростове.
Речь идет о группе компаний Ingka. Известно, что она уже начала поиск покупателей, претендующих, в том числе на «Мегу» и IKEA. Аналитики полагают, что эта продажа станет финалом присутствия группы компаний в России, ее окончательным уходом с отечественного рынка.
Согласно данным источников «РБК», сейчас ведутся переговоры, как минимум, с двумя потенциальными покупателями, они готовы приобрести сразу весь пакет недвижимости. Однако о ком именно идет речь, пока неизвестно. В самой Ingka Centers от комментариев отказались.
Аналитики же оценивают весь портфель недвижимости группы компаний в пять миллиардов долларов.
В Ростове, по решению суда, на 90 суток приостановили работу цеха по производству кулинарных изделий компании Good Food. Решение принято по факту массового отравления наборами питания оттуда.
Уточняется, что дело об административном правонарушении возбуждено в отношении бизнесмена Кухарева. Ему вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Напомним, в результате отравления наборами правильного питания компании Good Food пострадали десятки человек. Все они были госпитализированы в ЦГБ с подозрением на сальмонеллез. По факту отравления также возбуждено уголовное дело. В офисах компании провели обыски, а глава СК Александр Бастрыкин поручил Аслану Хуаде предоставить отчет о ходе расследования.