Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Гуково следователи расследует обстоятельства убийства 57-летнего местного жителя. Подозреваемым по делу проходит его 57-летний знакомый.
По предварительной версии, 16 февраля этого года мужчины встретились в доме у погибшего на улице Бургустинской. Там они решили выпить. Однако застолье переросло в ссору, в ходе которой подозреваемый два раза ударил своего приятеля ножом в сердце. Потерпевший скончался сразу на месте происшествия.
Предполагаемый убийца сейчас находится под стражей. Расследование дела продолжается.
Ранее молодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого.