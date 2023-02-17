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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В Ростовской области мужчина в пьяной ссоре ударил ножом в сердце знакомого

17 февраля 2023, 14:38
Фото: СУ СКР по Роствоской области
В Ростовской области мужчина в пьяной ссоре ударил ножом в сердце знакомого
Житель Гуково подозревается в жестоком убийстве своего знакомого, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Гуково следователи расследует обстоятельства убийства 57-летнего местного жителя. Подозреваемым по делу проходит его 57-летний знакомый. 

По предварительной версии, 16 февраля этого года мужчины встретились в доме у погибшего на улице Бургустинской. Там они решили выпить. Однако застолье переросло в ссору, в ходе которой подозреваемый два раза ударил своего приятеля ножом в сердце. Потерпевший скончался сразу на месте происшествия. 

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Предполагаемый убийца сейчас находится под стражей. Расследование дела продолжается. 

Ранее молодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого.

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