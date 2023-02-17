По предварительной версии, 16 февраля этого года мужчины встретились в доме у погибшего на улице Бургустинской. Там они решили выпить. Однако застолье переросло в ссору, в ходе которой подозреваемый два раза ударил своего приятеля ножом в сердце. Потерпевший скончался сразу на месте происшествия.