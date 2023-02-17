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Published Сегодня, 11:41

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В Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году

17 февраля 2023, 11:41
Фото: 61.mchs.gov.ru
С февраля по октябрь в Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса
Границу Ростовской области и республик Донбасса с февраля по октябрь пересекли почти четыре миллиона человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

С февраля по октябрь 2022 года в Ростовскую область въехало почти четыре миллиона беженцев из ДНР и ЛНР, 580 тысяч их них — дети. Губернатор Василий Голубев уточнил, что почти все временные переселенцы уже покинули регион.

Также он отметил, что беженцев велся лишь до 5 октября 2022 года. После этого ДНР и ЛНР вошли в состав России, и от подсчета переселенцев было решено отказаться.

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По информации РИА «Новости», сейчас в Ростовской области функционирует 41 пункт временного размещения, там находятся более четырех тысяч человек. Голубев заверяет, что ПВР оборудованы системами тепло- и водоснабжения. Беженцев кормят и оказывают им медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что свыше 2,6 тысячи специалистов прокладывают водовод из Ростовской области для Донбасса.

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