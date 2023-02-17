Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
С февраля по октябрь 2022 года в Ростовскую область въехало почти четыре миллиона беженцев из ДНР и ЛНР, 580 тысяч их них — дети. Губернатор Василий Голубев уточнил, что почти все временные переселенцы уже покинули регион.
Также он отметил, что беженцев велся лишь до 5 октября 2022 года. После этого ДНР и ЛНР вошли в состав России, и от подсчета переселенцев было решено отказаться.
По информации РИА «Новости», сейчас в Ростовской области функционирует 41 пункт временного размещения, там находятся более четырех тысяч человек. Голубев заверяет, что ПВР оборудованы системами тепло- и водоснабжения. Беженцев кормят и оказывают им медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что свыше 2,6 тысячи специалистов прокладывают водовод из Ростовской области для Донбасса.