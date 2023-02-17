Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В ночь на субботу температура опустится до минус восьми градусов и начнется снегопад. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
Днем синоптики обещают снег с дождем и температурой плюс три градуса. В воскресенье, 19 февраля, сохранится только дождливая погода. Воздух должен прогреться до плюс четырех градусов.
В начале следующей недели прогнозируют дождливую погоду. Средняя температура будет составлять три градуса выше нуля.
В ночное время придут заморозки до минус четырех градусов.
Ранее власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега.