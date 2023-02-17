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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Таганроге и в Ростове-на-Дону на выходных ожидается потепление до +4 градусов

17 февраля 2023, 11:42
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Таганроге и в Ростове-на-Дону на выходных ожидается потепление до +4 градусов
В Ростове-на-Дону и Таганроге на выходных может потеплеть до плюс четырех градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В ночь на субботу температура опустится до минус восьми градусов и начнется снегопад. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.

Днем синоптики обещают снег с дождем и температурой плюс три градуса. В воскресенье, 19 февраля, сохранится только дождливая погода. Воздух должен прогреться до плюс четырех градусов.

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В начале следующей недели прогнозируют дождливую погоду. Средняя температура будет составлять три градуса выше нуля.

В ночное время придут заморозки до минус четырех градусов.

Ранее власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега.

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