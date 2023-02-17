Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Таганрогские депутаты рассказали о планах построить в городе питомник для бродячих собак. На это выделено 57 миллионов рублей.
Строительство приюта разделено на два этапа, стоимость первого — 23 миллиона рублей, а второго — 34 миллиона рублей.
На первом этапе планируется построить само здание питомника, кабинет ветеринара, провести водопровод, возвести трансформаторную подстанцию и установить вольеры для 150 собак. Вторая часть проекта предполагает строительство складских помещений и дополнительных вольеров для 200 собак.
По заверениям депутатов, стоимость содержания в приюте одной собаки будет обходиться в 260 рублей в день.
Ранее сообщалось, что в Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям.