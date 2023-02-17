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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей

17 февраля 2023, 15:31
Фото: 1MI
Около 60 миллионов рублей потратят на строительство собачьего приюта в Таганроге, сообщили в местной гордуме.

Таганрогские депутаты рассказали о планах построить в городе питомник для бродячих собак. На это выделено 57 миллионов рублей.

Строительство приюта разделено на два этапа, стоимость первого — 23 миллиона рублей, а второго — 34 миллиона рублей.

На первом этапе планируется построить само здание питомника, кабинет ветеринара, провести водопровод, возвести трансформаторную подстанцию и установить вольеры для 150 собак. Вторая часть проекта предполагает строительство складских помещений и дополнительных вольеров для 200 собак.

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По заверениям депутатов, стоимость содержания в приюте одной собаки будет обходиться в 260 рублей в день.

Ранее сообщалось, что в Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям.

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#Алина Заярная#Общество#Город#Животные#Бездомные животные#Беспризорные животные#Ростов-на-Дону#Таганрог#Ростов
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