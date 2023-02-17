Портал «РБK» заявил о том, что группа компаний Ingka начала поиски покупателей, готовых приобрести более чем два миллиона квадратных метров торговых площадей «Мега» и магазинов IKEA. Специалисты уверены, что эта продажа станет финальной для присутствия группы в России, после чего компания уйдет с российского рынка.