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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом

17 февраля 2023, 09:23
Фото: Яндекс.Карты
Владелец IKEA и «Мега» продает свою российскую недвижимость, включая ТЦ в Ростове
Владелец сети торговых центров «Мега» и магазинов IKEA собирается продать более двух миллионов квадратов недвижимости, включая торговые площади в Ростове-на-Дону.

Портал «РБK» заявил о том, что группа компаний Ingka начала поиски покупателей, готовых приобрести более чем два миллиона квадратных метров торговых площадей «Мега» и магазинов IKEA. Специалисты уверены, что эта продажа станет финальной для присутствия группы в России, после чего компания уйдет с российского рынка.

Согласно данным источников издания, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, способными приобрести весь пакет недвижимости, однако их имена не раскрывают, поскольку обсуждение сделки находится на начальном этапе. Между тем, в Ingka Centers отказались комментировать рыночные слухи.

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В настоящий момент в портфеле недвижимости компании находятся 14 ТЦ с арендной площадью более 1,8 миллиона «квадратов», предварительную стоимость этого портфеля оценивают в сумму не меньше пяти миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что одна из компаний заинтересовалась покупкой заводов IKEA.

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