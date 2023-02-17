Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Портал «РБK» заявил о том, что группа компаний Ingka начала поиски покупателей, готовых приобрести более чем два миллиона квадратных метров торговых площадей «Мега» и магазинов IKEA. Специалисты уверены, что эта продажа станет финальной для присутствия группы в России, после чего компания уйдет с российского рынка.
Согласно данным источников издания, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, способными приобрести весь пакет недвижимости, однако их имена не раскрывают, поскольку обсуждение сделки находится на начальном этапе. Между тем, в Ingka Centers отказались комментировать рыночные слухи.
В настоящий момент в портфеле недвижимости компании находятся 14 ТЦ с арендной площадью более 1,8 миллиона «квадратов», предварительную стоимость этого портфеля оценивают в сумму не меньше пяти миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что одна из компаний заинтересовалась покупкой заводов IKEA.